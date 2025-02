“Que no sea mentirosa”: La polémica declaración de Daniela Aránguiz contra María Paz Arancibia en vivo

María Paz Arancibia llegó a ‘Zona de Estrellas’ luego de su renuncia a ‘Sígueme’ por TV+. Y en medio de la conversación sobre su salida del programa de farándula, salió a relucir el conflicto que protagonizó junto a Daniela Aránguiz.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la periodista, a la también empresaria le molestó una consulta relacionada con sus hijos. “Yo no alcancé a terminar de hacer la pregunta (...) Puede ser que ambos relatos estén en lo correcto porque efectivamente dije unos términos que trataban de no usar en el programa (violación) (…) después yo no me acordaba que yo iba a preguntarle sobre los hijos, porque tampoco iba a preguntarle sobre los hijos”, mencionó María Paz.

De acuerdo con la periodista le iba a plantear “si es que en algún punto ella había pensado cómo iba a abordar el escenario de resultar esta investigación negativa para Jorge Valdivia”. Sin embargo, Hugo Valencia dio a conocer la postura de Daniela Aránguiz: “Ella dice que tú le preguntaste por sus hijos y que ese es el motivo de su reacción”.

Pero María Paz Arancibia negó la información: “La pregunta acá estaba relacionada estrictamente a la situación judicial de Jorge Valdivia”. Además, aseguró que considera “errada” la forma en la que interrumpió la grabación. “Ella pide de manera muy drástica que se detenga la grabación del programa (…) Quedé plop porque también me sentí afectada profesionalmente porque yo estaba haciendo la pega”, agregó.

Daniela Aránguiz y María Paz Arancibia

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

Para sorpresa de María Paz Arancibia, Daniela Aránguiz estaba viendo el programa en vivo y directo. Y no tardó en manifestarle a Manu González lo que opinaba sobre las palabras de la periodista, a quien tildó de “mentirosa”.

“Dile a María Paz que no sea mentirosa, porque ella me preguntó de manera textual ‘cómo sienten tus hijos que a su papá lo hayan acusado de violación’. Acláralo porque esto está y existe en el programa”, fueron las palabras de la expareja de Jorge Valdivia que leyó el panelista.

Adicionalmente la ex Mekano desmintió tener una relación con el padre de sus dos hijos, Agustina y Jorgito: “Últimamente se está diciendo que yo estoy con Jorge, quiero aclararte que yo no estoy con Jorge y no estaré de pareja con él”.

Según reveló Dani Aránguiz, su forma de cortar por lo sano la entrevista fue pidiéndole parar la grabación. “Para no responderle de una manera más indolente, decidí cortar el programa, como creo que cualquier mamá reaccionaría”, manifestó.