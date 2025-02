Shakira víctima de ‘hackeo médico’ en el Perú: Gobierno indignado y la clínica en la mira

Por más de 12 horas, Shakira permaneció internada en una clínica de la capital peruana por un cuadro abdominal intenso. Por sugerencia del médico, la cantante canceló su primera puesta en escena en el Estadio Nacional del Perú por no estar en condiciones. Y la incertidumbre por la segunda presentación creció, aunque horas después se confirmó que se llevará a cabo.

Sin embargo, antes del pronunciamiento de la barranquillera ya crecían los rumores de su delicado estado de salud. Y posteriormente se filtró una fotografía de la historia clínica de la intérprete de ‘La Bicicleta’ durante su paso por la Clínica Delgado.

En la imagen se pueden ver el nombre completo de Shakira, una lista de medicamentos y los procedimientos a los que se sometió la cantante en su paso por el centro de salud. Y en vista del revuelo que generó la filtración de la información, tanto la clínica como el Gobierno del Perú emitieron un comunicado en rechazo.

“Por medio de la presente le recordamos que el Servicio Médico prestado y la información de interacción del Locador (Médico) con fuentes de información (XHIS Historias clínicas, entre otros) deberán mantener el carácter de confidencialidad”, se lee en el texto, donde además se aclara que solo el médico tratante tiene acceso a las historias médicas.

Shakira Imagen de Getty Images

Repudio a la filtración de la historia médica de Shakira

El Gobierno peruano también se pronunció al respecto: “Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley”. Además, se recalcó las sanciones económicas que puede acarrear la difusión no autorizada, multas de entre 26.750 y los 267.500 soles.

Cabe destacar que el repudio no solo le ha llovido a la clínica, si no también a un medio de comunicación peruano que difundió la información. La referente del periodismo peruano, Rosa María Palacios condenó la acción: “Es una artista internacional, qué vergüenza; y el periodismo peruano le publica la historia médica (…) ¿desde cuándo un personaje público no tiene intimidad? Constitución, artículo 14 y 15 del código civil”.