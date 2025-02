“Súbanle el sueldo al de publicidad”: se supo la verdad del “compromiso” de Carla Jara y Diego Urrutia

Hace muy poco las redes sociales se volvieron locas con un video en donde aparecían Carla Jara y Diego Urrutia y un posible compromiso entre ambos. En el clip se podía ver a la pareja disfrutando de una cena romántica en un restaurante, lo que ha llevado a muchos a pensar que el comediante le habría propuesto matrimonio.

El video muestra a Jara y Urrutia compartiendo un momento íntimo, donde el humorista sorprende a la panelista de Buenos Días a Todos con un ramo de flores. En una de las escenas más emotivas, Urrutia se arrodilla frente a Jara, un gesto que, según muchos, podría ser una propuesta.

La situación culmina con un beso apasionado entre ambos, lo que terminó con desatar los rumores de un matrimonio.

Emosido engañado

Y tal como el famoso meme de ‘Emosido engañado’ reaccionaron las redes sociales, ya que ahora se publicó el verdadero video y todo se trataba de un comercial de una conocida marca de telecomunicaciones.

“Cuando todos creíamos que los tortolitos iban derechito al altar, ellos eligieron un mejor compromiso: PORTARSE A WOM 💍“, precisa la publicación.

Reacciones en redes

“De tantas que me he tragado esta a sido de las más grande que he tragado”; “NAAAA, súbanle el sueldo al de publicidad 👏👏👏👏👏“; ”Un aplauso al equipo de mktg, me sacó el sombrero 🫵🏻👏🏻“; “Y caímos redondito en la publi jajaja 😂❤️”, son algunos de los comentarios que los cibernautas dejaron en el posteo de la marca.

De hecho estas fotos y especulaciones, provocaron que Latife Soto hiciera su predicción sobre la pareja en ‘Only Fama’. “Entonces... yo como guía espiritual aconsejo tomar todo a su tiempo, tomarse una reflexión”, comentó de Carla, y añadió que “yo le diría que tome todo con más meditación, que no se apure porque mira ¿Sabes lo que pasa? Él es muy jovencito, yo lo veo como una persona que no maneja bien su inteligencia emocional, son muy atarantados, muy adelantados y cometen errores, entonces ella tiene que meditar más todos los pasos”.