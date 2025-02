Daniella Campos no suelta a Pamela Díaz tras el tenso cruce en vivo: “Tienen la embarrada y media en su familia...”

La polémica familiar entre Daniella Campos y su hermana Dennisse Campos ha sido tema en los programas de farándula. Los panelistas sumaron opiniones, una de estas la Pamela Díaz quien confrontó a la exmodelo como invitada a “Hay que decirlo”.

PUBLICIDAD

Campos refutó los dichos de La Fiera quien ahora cara a cara le comentó sobre sus palabras sobre el distanciamiento con su gemela quien ha protagonizado varios escándalos en las últimas semanas.

“...Claro la farándula es entretenida, hasta que te toca, porque cuando te toca siempre es doloroso", exclamaba Campos.

Pamela Díaz enfrenta a Daniella Campos | Hay que decirlo

Luego fuera del set, la panelista entonces habló a las cámaras de “Que lo te digo”, nuevamente con un fuerte dardo a Pamela Díaz.

“Saben que hoy día ya no puedo hablar más del tema de mi hermana pero como me estás preguntando de Pamela Díaz y de Daniela Aránguiz, pucha es super extraño ver a personas que tienen la embarrada y media en su familia y que… Yo no me ando metiendo en la familia de nadie y además opinar sin haber investigado absolutamente nada".

Sacó los “trapos sucios” a “La Fiera”

La panelista de Zona de Estrellas siguió defendiéndose de las críticas sobre su polémica relación con Denisse. “El que dice que yo no he hecho nada con mi hermana es porque realmente no hizo la pega”.

Finalmente le lanzó un consejo a los detractores, en un claro mensaje a Pamela Díaz. “Preocúpense de su familia que harta embarrada que tienen, la Daniela Aránguiz con sus hermanos por la herencia, acuérdate; y la Pamela Díaz, parece que tiene otro hermano que no reconoció ¿no?“.