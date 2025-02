¿Desfilará con Michelle Carvalho en la Gala?: Pedro Astorga entregó detalles sobre su debut en la alfombra roja de Viña

Este viernes será su debut en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña, y Pedro Astorga se está preparando con todo para este evento que se realizará este próximo viernes 21 de febrero. Al igual que su primo Pangal Andrade, él lo hará de la mano de Paris.

Este trabajo que se ha realizado junto a estos rostros está en línea con la mirada que tiene Paris sobre la moda: reutilizar, hacer upcycling, utilizar ropa de segunda mano, entre otras y todos los rostros con los que se está trabajando para la Gala del Festival están alineado con esos conceptos.

Durante el backstage de una sesión de fotos de Paris, Astorga conversó con Publimetro sobre su participación en este importante evento. “Me siento muy tranquilo. Como que me estoy dejando un poquito sorprender de lo que va a pasar. No espero nada, así que por eso mismo tengo mucha calma”, partió comentando.

“Será una experiencia nueva, algo distinto, y va a ser entretenido. Me invitó a París y fue una bonita invitación. Porque tienen una forma de ver la moda diferente con un concepto que yo me siento más cómodo”, añadió.

¿Pasará en la Gala con Michelle Carvalho?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que lo veamos pasar junto a Michelle Carvalho, él fue claro en no alimentar las ilusiones de su fanaticada. “Yo igual ya tengo mis planes, pero claro, me encantaría verla. Tengo super bonita relación con ella”, aclaró.

Con respecto a la relación que mantiene con la ganadora de la segunda temporada de “Gran Hermano”, Astorga señaló que “va super bien. Tenemos mundos muy distintos, pero seguimos en contacto. De repente, buscamos la instancia para encontrarnos”.

El paso de Pedro por dicho reality, aumentó su popularidad y lo trajo de regreso al género que lo hizo conocido, pero para el deportista, su vida no tuvo un cambio importante después de su participación en el encierro de Chilevisión.

“Personalmente, me siento igual que siempre. Sigo con mis mismas cosas. Sí lo enfrenté siendo más grande, más maduro. Así que salí bien, salí tranquilo”, cerró.