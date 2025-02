“Es perfecta para la televisión”: Daniella Chávez se sincera sobre el debut de su hija Isidora Gutiérrez en “El Fenómeno”

Isidora Gutiérrez comenzó su carrera en televisión y debutó esta semana en el nuevo programa de Canal 13, “El Fenómeno”. Y su madre, Daniella Chávez, se mostró orgullosa del nuevo desafío en la carrera de su hija.

Se trata de la primera incursión de la joven de 18 años en la pantalla chica, y según se progenitora tiene todo lo que se necesita para convertirse en el nuevo rostro del mundo del espectáculo.

En una conversación en “Hay que decirlo“, la influencer y modelo se sinceró sobre el nuevo trabajo de su retoña.

“Estaba súper tranquila. Isidora está súper preparada, lo que a una le da más miedo son los comentarios de la gente, pero ella ya tiene cuero de chancho, es perfecta para la televisión“, aseguró.

En ese sentido, la modelo reveló que Isidora mostró “de chiquitita que era su sueño estar en pantalla, pero después se le pasó. Le llegaron muchas invitaciones, pero decía que no, que no era el momento y que prefería esperar".

Fue una coincidencia que justo cuando cumplió 18 años le ofrecieran ser parte de El Fenómeno". De hecho, según las palabras de Daniella, su respuesta inmediata fue un “sí, quiero”.

Diversión pero con reglas

Consultada sobre si le puso alguna condición a Isidora para que fuera parte del programa de televisión, Chávez comentó que solamente quiere que su hija pase un buen rato.

“La regla que se divierta, que lo pase bien, que se cuide, es soltera, que disfrute eso”, contó, precisando que igual le aconsejó cosas para detrás de cámaras como “que use bloqueador, que ocupe doble contacto (para las prendas de ropa), no leer comentarios”, etc.

“Estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de cómo lo ha hecho, la extraño, pero que ya nos vamos a ver", remató la modelo sobre el salto de su retoña en el programa conducido por José Miguel Viñuela.