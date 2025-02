“Ese innombrable”: Pablo Herrera arremete nuevamete contra Primer Plano y defiende a su pareja por reprender a JC

Pablo Herrera nuevamente habló sobre su pasó por “Primer Plano”, en donde acusó que los panelistas le hicieron una encerrona en el programa.

Todo comenzó con la nota de presentación que realizó la producción del CHV, en donde destacaron las polémicas que ha protagonizado el artista este último tiempo.

“Disculpa, cuánto tiempo voy a tener, porque se llevaron mucho tiempo con la Naya Fácil. Más que una invitación, no sé por donde voy a partir porque con la encerrona que me hicieron, con la presentación, que me dejan como las hue.. se pararon. Pero estoy acostumbrado, en Sin Filtro aprendí así que démosles nomás... Claramente está editado de una manera para hacerme quedar como ‘la raja’”, señaló sin pelos en la lengua mientras se encontraba en vivo junto a los panelistas del espacio de farándula.

Defiende su postura

En este contexto, es donde aprovechó la tribuna que le dio TV+ para hablar sobre su paso por el programa conducido por Julio César Rodríguez.

“Creo que estoy en los mejores momentos de mi vida, ¡oy!, que estoy contento", expresó Pablo Herrera en su visita a “Tal cual“, confesando que dejó de fumar más de dos cajetillas diarias y el alcohol hace ya “varios” años.

Eso sí, su tono cambió cuando le tocó hablar de “Primer Plano” y el importante rol que tomó su pareja Karoll Román.

“Ese día que quedó la cagá en el programa ese innombrable, ella se tiró encima del personaje (JC Rodríguez) a defenderme”, sostuvo.

“Si ves que a tu pololo le están dando en el suelo cuatro personas, porque eran cuatro contra uno, al tiro (ella) saltó”, resaltó, refiriéndose a JC, Pamela Jiles, Vasco Moulian y Cecilia Gutiérrez.

“Y el otro saltó: ‘¡Ay, me están amenazando!‘, parafraseó el burlescamente el cantante, imitando al animador.

Cabe recordar que la actual pareja del cantante se acercó a reprender a Julio César por el tenso momento.

Según relató en su minuto la propia Karoll al programa “Que te lo digo“, el animador de ”Contigo en la mañana" exageró la situación.

“De repente él reacciona y le dice ‘¡Pablo, Pablo, tu señora me está amenazando!’. ‘Yo no te he amenazado Julio, tranquilo’. ‘¡Pablo! ¡¿Dónde está Pablo?! ¡Tu señora me está diciendo que me van a rajar!’. Y a mí: ‘¡no quiero hablar contigo!’. Y Pablo le dijo ‘si tú estás en esa parada, no. Si no quieres hablar con Karoll, entonces conmigo tampoco hablas’”.