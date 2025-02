Feroz enfrentamiento en “Palabra de honor”: Fanny Cuevas y Fernanda Figueroa protagonizaron nueva pelea en el reality militar

Las reclutas Fanny Cuevas y Fernanda Figueroa de “Palabra de honor” no se pasan ni con agua, y en el último capítulo del reality, ellas protagonizaron un nuevo conflicto por el cual nuevamente tuvieron que ser separadas.

Esto sucedió en el marco de una actividad en donde se buscaba coronar al hombre y la mujer más atractiva de la casa. Mientras estaban Daniela Requena y Jenko del Río siendo evaluados, una tormenta se desató en la casa.

Fanny Cuevas se acercó a Fernanda Figueroa para increparla en su cara. “Te voy a decir algo de frente Fernanda. Yo de ti he hablado de ti absolutamente nada”. Por su parte, la increpada le dijo lo mismo y le preguntó “¿Tú le dijiste a Lorena lo que pensabas de ella?“.

“Pero yo estoy hablando contigo. No estoy hablando con ella, y con ella ya lo hablé”, contestó la ganadora de “Mundos Opuestos 2″. Mientras que Fernanda le decía que no dijera que no habla a las espaldas de la gente cuando sí lo hace.

La escalada de la pelea

Sin embargo, una frase de Fanny Cuevas fue la que dejó la grande: “¡Si yo quisiera hablar algo de ti, te digo dos cosas y te mueres! ¡Te mueres!“. Los portales de farándula como Infama señalaron que esto es en referencia a que el padre de la hija de Fernanda habría estado en la cárcel, lo que fue editado de la edición final.

Por lo mismo, Figueroa se paró para ir a encarar a Cuevas, quien ya estaba sentada en su asiento. “¡Dímelo! ¡A ti te gusta pisotear a la gente! ¡Te gusta meterte en la vida ajena!“, lanzó la integrante de ”La Familia". Mientras que Fanny le recordaba que ese era un tema que no se podía tocar.

Los gritos y los ánimos se comenzaron a calentar, y Fanny se terminó parando para encarar a Fernanda. “¡Entonces no digas que yo hablo de cosas de ti que no son verdad!“, gritó Cuevas. ”¡Te gusta brillar pisoteando a la gente!“, le reclamaba Figueroa.

Finalmente, Fernanda fue llevada al segundo piso por sus amigas, y Fanny se enfrentó a Lorena, quien le reclamó por no haberle dicho lo que pensaba de ella a la cara.