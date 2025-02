“La desconozco bastante (...) Perdió el brillo”: Claudia Schmitd manifestó su decepción con el actual comportamiento de Pamela Díaz

La uruguaya Claudia Schmitd no tuvo reparos en hacer pública la decepción que siente con el presente actuar de Pamela Díaz, en comparación a cómo ha sido en gran parte de su carrera.

Esta opinión la dio a conocer en el programa “Que te lo digo”, mientras discutían el round que mantuvo La Fiera con Daniella Campos durante una reciente emisión de “Hay que decirlo”.

Claudia señaló que Díaz, al no tener una buena relación con Campos, no hubiese pedido que no fuera al programa, aunque esto lo siguió con un “pero”. “A estas alturas, la desconozco bastante. Al ver a esta Pamela Díaz echo de menos a la otra”.

“Yo creo que Pamela Díaz, de verdad, perdió el brillo. Yo no lo digo en mala onda, porque siempre me gustó el trabajo de Pamela durante toda su carrera. Me reía mucho con ella (...) La Negra era muy divertida”, continuó.

Los argumentos de Claudia Schmitd

Su compañera, Antonella Ríos, le preguntó en qué sentido cree que “perdió el brillo”, y la primera razón que entregó fue que “creo que algún cirujano le dijo ‘no muevas la cara’ porque no hay expresión en la Negra. Hoy en día es una persona que siempre está así (quieta)“.

“De verdad los dermatólogos están imponiendo mucho en que uno no gesticule, y eso tiene que ver con las líneas de expresión para que uno no se arrugue. Eso es real, la estética está muy metida en este medio”, argumentó.

Claudia insistió en su punto de que no es la misma que antes, “la veo y digo ‘¿dónde está esa mujer que era buena para la chacota, que siempre tiraba la talla?‘. Ahora está conchijunta".

Ríos le preguntó si cree que Pamela está en una especie de “superioridad moral”, y Claudia le respondió que exactamente eso piensa.