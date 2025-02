La suegra de Cathy Barriga bajo las miradas por viejo episodio: Asesor reveló cómo “ignoró” a la exalcaldesa

Cathy Barriga tiene todas las miradas encima. Luego de un mes en prisión preventiva, la exalcaldesa de Maipú regresó a su casa para cumplir con arresto domiciliario mientras la investigación por fraude al fisco por más de USD 30 millones continúa.

Y en medio del revuelo que generó en las últimas horas el cambio de medida, su exasesor, Luis Japaz rompió el silencio en conversación con Julio César Rodríguez en el programa Contigo en la Mañana.

Durante su paso por el matinal, su ex “mano derecha” reveló un viejo episodio de Cathy Barriga y su suegra, María Estela León. Según mencionó, de la esposa de Joaquín Lavín Infante habría ignorado el saludo de su nuera por mirar las plantas.

¿La ignoró?

El incómodo momento habría ocurrido hace varios años atrás, pero el relato salió a la luz en apenas las últimas horas durante la visita del antiguo asesor de la exalcaldesa de Maipú al matinal de Chilevisión, cuando el conductor le consultó por los rumores.

Japaz confirmó las especulaciones y dio aún más detalles de aquel episodio. Según mencionó, ocurrió en una actividad con el fallecido presidente chileno Sebastián Piñera, donde se formó una fila para saludar a las autoridades de alto rango.

Cathy Barriga. Youtube

En el momento en el que llegó Cathy Barriga, su suegro Joaquín Lavín Infante, la saludó efusivamente, pero su suegra no habría reaccionado de la misma forma. Sobre la actitud de Estela León, el exasesor aseguró que “justo en ese minuto se da vuelta. Al parecer había algo más importante en las plantas de atrás”.

Y ante el “desprecio”, Luis Japaz decidió hacerse notar: “Yo como asesor no estaba en esa fila, estaba en otro rincón, y eso me superó. Ahí creó que me hice un poco más famoso en ese círculo cuando dije: ‘¡Señora Estela! La está saludando su nuera, la mamá de sus nietos. ¡Dese vuelta!’”.