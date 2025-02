‘Mi Nombre Es’: Doble de Vicente Fernández pasa a la final y dedica logro a Paquita la del Barrio

En el escenario de ‘Mi Nombre Es’ se vivieron momentos emocionantes durante la gala de este martes 18 de febrero. La elección de dos nuevos concursantes para la gran final emocionó a los seguidores del concurso de talentos.

Vicente Fernández, interpretado por Vicente Lillo, se ganó el apoyo del público, mientras que el jurado optó por elegir a Led Zeppelin (Danilo Olmos).

Estos se suman a los participantes ya asegurados para la gran final: Luis Miguel, interpretado por Brahiron Chávez; y Robert Plant en su tributo a Led Zeppelin, caracterizado por Ale Dagda.

Mi Nombre Es suma dos nuevos finalistas a días de la gran final

“Me siento muy feliz de haber sido elegido uno de los finalistas, no saben lo emocionado que estoy, muchas gracias toda mi gente de todo el mundo que ha votado por mí”, expresó Lillo.

El gran ausente

Pero la ausencia del doble de Dimash fue uno de los detalles que no pasó por alto.

Detrás de “bambalinas”, el joven Pablo Romero explicó por qué no pudo presentarse en esta edición.

“Yo realmente me quiero disculpar con toda la gente que me vino a ver, especial de muy lejos, puesto que no voy a poder participar”.

Luego siguió explicando: “Yo pensé hasta último momento y caracterizado y todo, y quería realmente cumplir y traerles lo que tanto había preparado para hoy pero va a tener que ser hasta el jueves”, comentó el concursante.

Aunque el lunes se presentó en escenario el malestar era ya inevitable y al acudir al medico fue diagnostica con laringitis aguda que le impidió presentarse.

Los mensajes de apoyo se sumaron en las redes sociales donde esperaron su pronta recuperación. " cuídate Pablito, recupera tu salud!...estaremos contigo el jueves“, ”Que te mejores Pablito", "Haces bien Pablo. Tu salud es primero. Muchas gracias por tu esfuerzo".