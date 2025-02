“Muy agradecido por la confianza”: Rodrigo Sepúlveda se pronunció tras el anuncio de su llegada a “Mucho Gusto”

Dejó la grande Mega después de anunciar una gran reestructuración en el matinal “Mucho Gusto” . El animador José Antonio Neme deja el espacio tras años de trabajo, y su lugar va a ser tomado por Rodrigo Sepúlveda, quien hará dupla junto a Karen Doggenweiler.

En el programa de espectáculos, “Que te lo digo”, se comunicaron con Sepu para recoger sus impresiones tras su llegada al matinal de Mega. “Es real, voy a partir en ‘Mucho Gusto’ con Karen. Estamos muy contentos, muy felices con esta determinación”, partió.

“Muy agradecido también por la confianza que me da Megamedia, esta posibilidad que me presentaron. También muy contento con la decisión de José, de sus nuevos proyectos”, continuó el periodista.

“Así que hacemos el festival de Viña y luego empezamos con una nueva etapa de ‘Mucho Gusto’”, cerró Rodrigo Sepúlveda.

La salida de Neme de “Mucho Gusto”

Esta noticia fue confirmaron a Publimetro por Neme y “Sepu”, y vale mencionar que con esto José Antonio marca su llegada a Meganoticias Prime, las que conducirá en solitario.

“Estoy contento, estoy tranquilo, siempre es bueno cambiar, probar, el matinal lo amo, amo al equipo, pero ya llevaba muchos años y es bueno probarse en otros espacios, así que echémosle para adelante no más”, dijo a este medio.

Neme debutará en las noticias el lunes 10 de marzo, mientras que Sepúlveda será reforzado como rostro días antes, ya que es miembro del jurado del Festival de Viña 2025.

Considerando este importante cambio, varios estaban atentos a cómo iba a iniciar el matinal de Mega este miércoles tras la bomba noticiosa que se lanzó este martes. En este contexto, y fiel a su estilo, José Antonio Neme no desaprovechó la oportunidad para bromear sobre el revuelo que causó.

“¿Por qué me estaban esperando con una corona de gladiolos?”, le preguntó a sus colegas en el estudio, haciendo alusión a la acción que realizan cuando alguien ya no está en este mundo. “¡Yo no estoy muerto!, ¡yo no me he muerto! Estoy más vivo que nunca. Tienen todos cara de funeral en este estudio”, agregó.