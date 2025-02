“No estaba casada con él”: Abogado de la familia de Gervasio explicó el rol de Mónica Aguirre tras vuelco en el caso

Carlos Durán, abogado de la familia de Gervasio, estuvo como invitado en el más reciente capítulo de “Hay que decirlo” para hablar sobre el cambio de carátula de la investigación de la muerte del cantante uruguayo.

Cabe recordar que durante esta semana el caso dio un vuelco inesperado, ya que antes se estaba indagando como un posible suicidio y ahora será por un presunto homicidio.

José Gervasio Viera Rodríguez fue encontrado muerto el 28 de octubre del año 1990 en una casa abandonada en Talagante, Región Metropolitana. En aquel momento, la policía determinó que se había quitado la vida por ahorcamiento.

El vínculo con Mónica Aguirre

En este contexto, es donde el representante legal de la familia del artista se refirió al vínculo de Mónica Aguirre y Millaray Viera, la expareja e hija del artista respectivamente.

“¿Mónica Aguirre y Millaray, que son personas muy mediáticas, han colaborado con la causa o solamente no han querido hablar con la prensa? Tengo entendido que así ha sido“, preguntó Nacho Gutiérrez.

“Quien presenta la querella en el año 90 y quien impulsa la investigación durante estos 35 años es Blanca, la hermana. Mónica no podía ser querellante porque no estaba casada con él, por lo tanto, al no tener la calidad de cónyuge, desde el punto vista legal no podía asumir la condición de querellante“, explicó Durán en el programa de Canal 13.

Lo que hizo Mónica Aguirre fue “darle poder a un abogado para que él la representara en esta causa asumiendo un rol pasivo y observante, podrían ser los adjetivos”, en representación de los hijos que tuvo con Gervasio.

Según las palabras del abogado la hermana del artista tiene su propia teoría sobre el fallecimiento, destacando que creen que no se trataría de un crimen con “motivaciones políticas sino que más bien de relaciones personales”.