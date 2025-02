“No me cabe en la cabeza”: Pangal Andrade alzó la voz después de que su novia Melina Noto no fuese invitada a la Gala

Uno de los rostros que volverá a pisar la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña es Pangal Andrade . El flamante ganador de “Ganar o servir” fue invitado de la mano de Paris, y se lucirá con la moda upcycling este próximo viernes 21 de febrero.

Este trabajo que se ha realizado junto a estos rostros está en línea con la mirada que tiene Paris sobre la moda: reutilizar, hacer upcycling, utilizar ropa de segunda mano, entre otras y todos los rostros con los que se está trabajando para la Gala del Festival están alineado con esos conceptos.

Andrade conversó con Publimetro durante el backstage de una sesión de fotos de Paris, en donde conversó sobre su próximo paso por la Gala. “Estoy muy feliz con la invitación que me hizo Paris, porque están haciendo un estilo de ropa muy entretenido, upcycling”, comentó.

“Súper entretenido y que va con mi estilo de reciclar, eso de darle un nuevo uso a la ropa. Me gustó la invitación, y por eso estoy volviendo a la Gala”, añadió el deportista.

Pangal Andrade y Melina Noto Fuente: Instagram @melinoto @pangalandrade

“Una pena que no hayan invitado a la Meli”

Sin embargo, una noticia sobre el paso de Pangal en dicho evento ha tomado la discusión farandulera, puesto que su novia, Melina Noto , no fue invitada a la Gala. Él también se pronunció sobre esta situación que afectó a su pareja.

“Una pena que no hayan invitado a la Meli. Me hubiera encantado haber pasado con ella. A ella le fascinan estos eventos, le encantan. Yo creo que está en su mejor momento, no entiendo aún por qué no la invitaron, no me cabe en la cabeza”, apuntó.

Asimismo, Pangal también se refirió a la nueva dinámica que se ha dado en su relación después de que se fueran a vivir juntos. “Es como si siempre hubiéramos vivido juntos. Todo súper bien”, detalló.

“Hacemos muy buen match (emparejamiento). Vivir juntos los dos súper ordenados, los dos súper trabajadores. Hacemos un tremendo match. No ha cambiado nada. Ha sido increíble”, cerró Pangal Andrade.