“Tienen todos cara de funeral en este estudio”: Neme bromeó con su salida de “Mucho Gusto” y le reclamó a sus colegas de Mega

Durante esta semana se dio a conocer que José Antonio Neme dejará la animación de “Mucho Gusto” para irse al área de prensa en Mega, dejando en su lugar a Rodrigo Sepúlveda. Eso sí, este cambio fue tomado de buena manera por el periodista puesto que durante esta jornada bromeó con la noticia.

Cabe destacar que desde la estación revelaron que dejará las mañanas para asumir el liderazgo de un renovado Meganoticias Prime.

“Estoy contento, estoy tranquilo, siempre es bueno cambiar, probar, el matinal lo amo, amo al equipo, pero ya llevaba muchos años y era buena probarse en otros espacios, así que echémosle para adelante no más”, comentó Neme sobre su salida a Publimetro.

Como era de esperarse, la noticia causó gran revuelo en los diversos medios de comunicación y fue analizado por diversos programas de espectáculo.

La broma de Neme

Debido a esta noticia, varios estaban atentos a cómo iba a iniciar el matinal de Mega este miércoles puesto que fue la noticia bomba de la jornada de este martes.

En este contexto, y fiel a su estilo, José Antonio Neme no desaprovechó la oportunidad para bromear sobre el revuelo que causó.

“¿Por qué me estaban esperando con una corona de gladiolos?”, le preguntó a sus colegas en el estudio, haciendo alusión a la acción que realizan cuando alguien ya no está en este mundo.

“¡Yo no estoy muerto!, ¡yo no me he muerto! Estoy más vivo que nunca. Tienen todos cara de funeral en este estudio”, les recriminó, según consignó Página 7.

Ante estas palabras, su colega Natasha Kennard le comentó que ahora el público lo iba a tener que ver en la noche puesto que ahora será parte del noticiero nocturno.

“¡Está aquí!”, exclamó la periodista, destacando que su compañero aún no se ha ido y que seguirá por unos días en el estudio de Mega.

“¡Estoy vivo!”, replicó Neme, dejando claro que aún no es momento de irse.