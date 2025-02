“Tuvimos una cercanía muy linda”: Claudia Schmitd recordó con cariño su íntimo vínculo con Karen Doggenweiler

Una de las fieles auditoras del programa “Que te lo digo”, es la próxima animadora del Festival de Viña del Mar, Karen Doggenweiler. Ella le mandó un saludo al programa, y le dedicó unas tiernas palabras a cada uno de los integrantes del panel, lo que incluyó a Claudia Schmitd.

“A mi Claudia un beso grande porque la conozco desde tan chiquitita. Preciosa, siempre cariñosa y escucharla en esta nueva faceta cuando empieza a hablar de la menopausia, cuando habla cosas geniales. Encuentro que Claudia estás agregando o añadiendo elementos de análisis tan geniales. Eres una tremenda comunicadora”, señaló Karen.

“A ti y a tu familia, tú sabes que los quiero, que los queremos mucho. Estuve ahí cuando hiciste a la Sofía, Te mando un beso mi Claudia linda”, cerró entre risas la animadora de Mega.

La relación de Claudia y Karen

Sergio Rojas no iba a dejar pasar esta última afirmación de Karen y le preguntó a la uruguaya sobre qué se refería la animadora.

“No te digo que tengo historias para... No voy a recordar tanto pero sí, la Karen es un amor. Ay, Karen Sylvia, ¿Por qué haces esto? Pero, porque yo te digo que no quiero entrar en alguna cosa aparece Karen Silvia y me lo recuerda”, partió entre risas.

“Siempre estuvo la Karen presente en mi vida. En un momento, compartimos un hombre también”, lanzó.

Ella señaló que eran una pareja amiga con su exmarido. “Tuvimos una cercanía muy linda. Ella estuvo cuando yo estaba con mi Sofía en la panza, después Karen mandaba regalitos para la Sofi, siempre muy amorosa ella, ella es así”.

“A mí me gusta verla brillar en este minuto porque, hay que recordar, que ella tuvo malos momentos en una etapa de su carrera. Ella tuvo momentos muy difíciles con el tema de la prensa, con Camiroaga”, recordó la panelista.

“Entonces, ahora que esté en este momento bien parejito estable y que termine con la conducción del Festival de Viña, me alegra mucho. Es una muy buena mujer, no queda mal con nadie hoy en día, pero porque uno lo puede entender porque vivió momentos tan duros, con relación a lo que fue el período de Felipe con la Bárbara”, cerró Claudia Schmitd.