¿Cómo está enfrentando José Antonio Neme su salida del matinal?: Latife Soto dio a conocer el sentir de su amigo tras este cambio

Una de las amistades más importantes que ha cultivado José Antonio Neme en el mundo de la televisión, la forjó con la tarotista Latife Soto. Ellos realizan un live dominical por sus cuentas de Instagram, y ahora tienen un nuevo proyecto con el canal de Youtube, “Neme Teve”.

En sus dinámicas para las redes sociales, ellos hicieron mención a este gran cambio que se viene en la vida laboral de Neme, quien abandona el matinal “Mucho Gusto” para ser el conductor de Meganoticias Prime.

“En el matinal me estaban esperando como si me hubiera muerto, me miraban con cara de funeral. Yo ahora tengo que preguntarle a Latife todo lo que va a pasar en mi vida“, bromeó Neme en un video antes de reunirse con la tarotista.

Cuando se juntaron, ella llamó a la calma y el periodista sacó una carta del mazo que estaba en la mesa. “Vas a hacer análisis, vas a tener estabilidad económica y amigo, mucha creación, tu opinión”, predijo la médium tras ver la carta.

¿Cómo está Neme?

Por esta cercana amistad, los periodistas de “Que te lo digo” le consultaron a Latife Soto sobre cómo se encuentra Neme tras esta gran noticia que fue lanzada por Mega durante la semana.

“La verdad es que él está bien, está súper bien. Está contento con el nuevo rol o la nueva función que va a tener, con una actitud súper positiva... para nada lo tiene complicado ni nada de eso. Todo lo contrario”, partió comentando.

“Está abierto a este nuevo rol. Lo que me explicó es que era una decisión que venían tomando hace mucho tiempo el canal. Yo le había advertido en octubre que venía algo así para él, lo veía en un programa más de noche. Así que estaba medio preparado también”, continuó.

“Fíjate que lo vemos como una nueva opción o nueva oportunidad, así que él está contento. Le encanta asumir nuevas cosas y, en su mente, él está muy preparado para los cambios. Así que bien, éxito”, cerró la tarotista.