Di Mondo impacta a Neme y Natasha Kennard tras confirmar que se presentará en la alfombra roja de la Gala de Viña con una gran sorpresa

Uno de los confirmados para la Gala del Festival de Viña del Mar de mañana en Mega, Di Mondo, adelantó este jueves parte de la sorpresa que espera dar a los espectadores de la alfombra roja, evento en el que desea nuevamente ser el foco de atención con un vestuario más impactante que los usados en versiones anteriores.

Invitado por el matinal “Mucho Gusto”, el fashionista chileno avisó lo que sus seguidores podrán ver sobre la alfombra de la Gala, una propuesta en la que dejaría poco a la imaginación.

La sorpresa de Di Mondo para la Gala de Viña

“Ya poh, Di Mondo, cuéntanos algo. Yo sé que no quieres decir, porque lo tuyo es súper disruptivo (…)”, fue la forma que encontró José Antonio Neme para intentar sacarle algo de información al mediático nacional, quien ante tamaña insistencia del animador del matinal y la periodista Natasha Kennard, entregó algunas pistas del traje que vestirá en la Gala.

“Les puedo decir una sola cosa”, anticipó el también ingeniero, quien dejó de una pieza a Kennard y Neme al confesarles que “no voy a usar calzoncillos”.

“Es verdad, te puedo decir una sola cosa. Va bien apegado (el traje), por eso. ¿Si voy a mostrar mucha piel? Bueno, no sé, porque este último tiempo he estado muy fitness, haciendo ejercicio y todo. Pero la verdad es que eso no lo sé todavía”, explicó.

“No llegaré con algo voluminoso como la cola de tul rosada (que vistió en 2018), porque nunca voy a hacer algo que ya hice”, agregó.

Los modelos que ha usado Di Mondo en la pasarela de la Gala de Viña. Fuente: Captura de pantalla Mega.

“¿Tiene que ver con algo de látex?”, insistió Kennard, quien pese a no obtener respuesta de parte de su invitado, sí logró desvelar parte del posible material que usaría Di Mondo en la Gala luego que obtuviera una sonrisa cómplice del entrevistado.

Sobre el final de su conversación con Neme y Kennard, Di Mondo recordó el que a su juicio ha sido el mejor traje con el que ha desfilado por la alfombra roja viñamarina.

“No necesariamente fue el mejor logrado, pero la que me trae mucha alegría es la tenida rosada, porque de verdad es muy entretenida, es muy alegre. Pero si yo lo hubiese presentado en este momento, lo habría hecho diferente. La capa hubiese sido igual, pero el look abajo hubiese sido diferente. Para ese momento estaba bien, pero si lo debiese actualizar sería muy diferente”, contó.

“La pandemia hizo que mi expansión creativa creciera porque en el fondo estaba usando mi otro lado del cerebro, con el negocio y todo eso, y de verdad, cuando estudié ingeniería en administración de empresas eso también me ayudó a crear porque uno puede tener ideas, pero otra cosa es cómo las llevas a cabo y cómo las bajas, las haces y las llevas a cabo”, finalizó.