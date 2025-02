“Dormí en la calle”: Daniel Fuenzalida sinceró con Pedro Carcuro y recordó su oscuro pasado debido a sus adicciones

Este miércoles en "24 Horas“, Daniel Fuenzalida protagonizó un momento de sinceridad junto a Pedro Carcuro, revelando sus más íntimos secretos tras enfrentar un duro pasar a raíz de sus adicciones.

PUBLICIDAD

Durante el segmento Car-Curo, el comunicador contó cómo logró volver a empezar luego de su rehabilitación.

"Estoy viviendo una época muy linda, que yo pensaba que a esta edad no venía”, partió diciendo el animador de “Ahora Caigo”, asegurando que esta etapa en su vida es “como un sueño”.

“Suena cliché, pero al estar en una escenografía grande o cuando estaba con los animadores de TVN, como que yo me trato de salir de ahí y ver en lo que estoy, y digo ‘esto es increíble porque nunca lo imaginé a esta altura de mi vida’”.

Un oscuro momento

No obstante, llegar a donde está no fue para nada fácil, ya que debido a malas decisiones casi lo pierde todo.

“Lo que pasa es que mi carrera fue muy rápida, me vino eso de ser conocido, era chico y me gustaba mucho la fiesta (…) iba a los eventos y me pagaban por eso, ahí me fui perdiendo y confundiendo”, recordó.

“Después, cuando yo analizaba esto, decía ‘pu… que la ca…‘, porque todos los panelistas que habían sido míos en el Extra Jóvenes eran número 1 en sus canales’”, añadió, mencionando a otros rostros de TV como Martín Cárcamo, Sergio Lagos y Julián Elfenbein.

PUBLICIDAD

“Cuando uno cae en la droga y en el alcohol es muy jodido, es una enfermedad y uno no la logra ver, entonces uno es poco receptivo. Te va consumiendo todo eso, te va matando”, confesó en la conversación con Pedro Carcuro.

La peor etapa

En este contexto, es donde Daniel Fuenzalida reveló que una de las etapas más difíciles de su vida fue cuando su expareja lo abandonó y terminó pasando la noche en un cerro.

“Fueron dos veces que dormí en la calle, una fue cuando a mí me iban a internar (…) uno no puede luchar contra esto”, indicó.

“Yo pensaba que me iba a morir por muchas taquicardias, incluso una vez tuve un intento de quitarme la vida”, sostuvo.

A modo de cierre, el rostro de TVN recordó el día en donde quiso acabar con todo.

“Me acuerdo de que un fin de semana, yo vivía con mis papás, pues estaba separado, y esto lo he contado muy pocas veces, mi familia estaba en Viña y yo estaba solo en la casa”, sostuvo.

“Yo no podía más y había llegado el viernes en la noche, pasaba todo el sábado consumiendo, y yo dije ‘ya no quiero más, ya no quiero existir más, le estoy haciendo mucho daño a todo el mundo, no quiero que mi hija viva esto’, así que fui y di el gas de la cocina, pero no estaba dada la llave de paso”, concluyó.