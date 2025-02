“Ese hombre es muy infiel”: Claudia Schmitd reveló desconocida información sobre el pasado amoroso de Felipe Kast

Claudia Schmitd contó detalles sobre el pasado amoroso de Felipe Kast y no fue para nada bueno, de hecho, la panelista de “Que te lo digo” reveló que el senador es bueno para andar mirando a otras personas mientras está comprometido.

Caber recordar que en estos momentos, el representante político se encuentra en medio de una romance con Pamela Díaz, y aunque ninguno de los dos ha confirmado su noviazgo, en varias ocasiones se les ha visto juntos disfrutando de su amor.

En este contexto, es donde Claudia aseguró que Felipe no era la mejor opción para la animadora de “Hay que decirlo” debido a su pasado.

“Yo no soy nadie para elegirle a la pareja a Pamela, no soy ni cercana, ni nada por el estilo. Pero a ese hombre no me gusta, yo creo que ese hombre es muy infiel. Porque yo recuerdo, mucho tiempo atrás, cuando yo trabajaba en un programa”, comenzó diciendo, pero fue interrumpida por Sergio Rojas.

“Eso se va a poner complicado”, dijo el periodista, puesto que ya presentía la información que iba a lanzar su colega.

Según las palabras de Schmitd, ella se enteró de las andanzas del senador cuando era panelista del programa “Intrusos”.

“Una persona me contactó por Instagram. Incluso si me estás mirando, persona que olvidé tu nombre, contáctame”, le pidió al desconocido usuario.

“Esa persona me contactó y me contó toda su historia con Felipe Kast, en el cual me mandaron todos los mensajes y eran de una relación en la cual Felipe estaba siendo infiel“, aseguró.

Eso sí, la información no salió al aire en esos años puesto que en su antiguo trabajo le dijeron que no quería meterse con miembros del mundo político.

“En mi programa, en el cual yo estuviese, no quisieron hacer el tema porque no se metían con políticos", dijo, contando que intentó que la información saliera a la luz compartiendo la información con un colega del mismo rubro, pero tampoco quiso publicar el contenido debido a su protagonista.