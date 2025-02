“La necesidad ya es una mala excusa”: JC Rodríguez y Roberto Cox protagonizaron tensa discusión tras sorprender a conductor venezolano sin documentos

Julio César Rodríguez y Roberto Cox protagonizaron un tenso momento durante la más reciente transmisión de “Contigo en la mañana”, esto a raíz de una nueva fiscalización.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando el animador de “Primer Plano” criticó la respuesta de un sujeto de nacionalidad venezolana conducía sin documentación, destacando que no es primera vez que ven esta situación en pantalla.

“La necesidad ya es una mala excusa. La gente se chorea, porque el ciudadano chileno ya está con un tremendo estrés por pagar todo y andar con todo al día (...) se encuentra con gente que no le importa nada, dicen ‘no, yo tengo la necesidad’”, expresó JC en el espacio.

“Después esa va a ser la excusa para asaltar, robar y no poh'. Tenemos que tratar de darla esto un camino y también el país, el Estado, debe entregar facilidades para que ellos lo puedan hacer”, agregó.

Por su parte, Roberto Cox no dejó pasar este comentario y compartió su opinión.

“Este punto quería tocar. Habría que ver cómo el Estado se hace cargo del tema de los extranjeros y cómo regularizar sus papeles para manejar. Es muy común ahora subirse a un vehículo de aplicación y ver que son extranjeros los que conducen esos autos, y desgraciadamente, por como están las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, se han demorado mucho, y ya ni siquiera se puede pedir un certificado en el consulado venezolano y que te llegue en un plazo prudente. Es casi imposible”, apuntó.

Sin embargo, Rodríguez no estuvo de acuerdos con sus argumentos y reiteró que las excusas han llegado a un límite.

PUBLICIDAD

“Es que esa no puede ser la excusa para manejar sin papeles. Nosotros como chilenos vamos a España y hay miles de cuestiones que no se pueden hacer a la llegada. Uno tiene que respetar las normas de otro país”, sostuvo.

Cox defiende su postura

En esa línea, Roberto Cox siguió insistiendo que el problema venía de las relaciones entre los gobiernos y que en otros países el trámite es más rápido.

“Yo no quiero que quede como que lo estoy usando de excusa. Estoy diciendo que hay un problema, han entrado cientos de miles de venezolanos al país y esos venezolanos no pueden hacer trámites porque las relaciones de nuestros países están en cero por la dictadura (en alusión a Maduro). Entonces, el venezolano que quiere poner sus papeles en orden no puede acceder a una gran cantidad de trámites”.

“No estoy justificando que salgan sin sus papeles, pero ya que tenemos tantos venezolanos tenemos que ver qué hacemos; los echamos o nos hacemos cargo del problema. Y si nos hacemos cargos, hay que ver como regularizar“, expresó.

“Mientras esté la dictadura hay una serie de cosas que (igualmente) no se pueden hacer. Mientras tanto, hay cosas que no se pueden hacer porque si tú abres ese espacio queda la embarrada (...) Por el momento, mientras exista esa realidad, no pueden manejar”, le respondió JC, enumerando soluciones que podrían ser pero que el escenario es bastante difícil.

“Tenemos que asumir que tenemos una realidad que la de tantos extranjeros viviendo nuestro país que no pueden acceder a un trámite, entonces, hay que buscar una solución pronta para que no ocurra esto (...) otros quieren sacar sus papeles y no pueden. Se debería crea un sistema que les permita regular la situación, no regalarles la licencia”, respondió Roberto.

Finalmente, JC reiteró que a pesar de la situación política, no se justifica que salgan a conducir sin documentos.