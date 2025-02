“Me entero por terceras personas...”: Julio César Rodríguez dio a conocer su “molestia” con Francisca García-Huidobro

Queda tan sólo un día para la Gala del Festival de Viña, el evento que es una antesala del certamen y le da el vamos a la gran fiesta del verano. Esta es la ocasión cuando los canales se van a la Quinta Región para tener una proximidad con el evento.

Esto especialmente es el caso del canal oficial, Mega, quien se traslada con sus rostros a Viña del Mar. El animador de “Contigo en la mañana” de Chilevisión, Julio César Rodríguez, entregó detalles de este traslado que está sucediendo en la industria.

“Ayer estuve con un amigo, estuvimos conversando. Nos juntamos a comer algo con un amigo que es de Mega que va a leer las noticias, no quiero decir quién”, comentó JC en una evidente referencia a José Antonio Neme, la cual le quedó clara a todos, pero la confirmación no iba a salir de su boca. “No me van a sacar quién es”, recalcó.

“Estuve con él, viéndonos algo en la tarde. Y me contaba que todo Mega llega hoy día al hotel. Por eso, hoy día empieza el nervio. Incluso él se va ahora en la tarde”, añadió el animador del matinal.

¿Se molestó Julio César con Francisca?

Esta no es la única revelación que le dio su amigo que trabaja en Mega, ya que le entregó una información de un familiar directo que tiene, pero que no escucho de la boca de esa persona: se trata de Francisca García-Huidobro, la mamá de su hijo.

“Se va Francisca. Me comunicó que se iba Francisca también. Mira, increíble. Francisca no me comunica a mí y me entero por terceras personas. Me molesta, en serio, me molesta, pero bueno, son cosas personales. La voy a llamar en cualquier minuto”, señaló Rodríguez con un tono de ironía en su voz.

“La verdad es que hoy día entonces está toda la atención. Llegan los animadores del Festival, llegan los ejecutivos, llegan todos los conductores de los programas satélites. Entonces, hoy día empieza ya el nervio festivalero”, cerró JC.