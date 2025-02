¿No ganó el Miss Chile por su culpa?: Daniella Campos reveló el origen de su mala onda con Pamela Díaz

Daniella Campos nuevamente habló de Pamela Díaz, revelando el verdadero origen de su enemistad y dejando claro que ella no fue la culpable de su mala onda.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que durante estos días, las rostros del mundo de la farándula han estado en el centro de la polémica tras protagonizar un tenso momento en “Hay que decirlo”.

Todo comenzó cuando “La Fiera” cuestionó a Daniella por hablar de su hermana en la televisión siendo que ellas están distanciadas hace aproximadamente 20 años.

En este contexto, es donde Campos comentó que su mala relación comenzó en un concurso de belleza.

“Ella sigue pensando que por culpa mía no salió Miss Chile”, comentó de entrada, sorprendiendo a sus compañeros de “Zona de Estrellas”.

“Esto parte porque yo fui presidenta del jurado en el año que Pamela Díaz se presentó, junto a 8 jurados más”, contó.

Según las palabras de Daniella, Pamela pensaba que tenía le triunfo asegurado gracias a su amistad y la de Manuel Neira con Iván Zamorano, su pareja en esos años.

PUBLICIDAD

¿Fue culpa de Daniella?

Sin embargo, Campos fue parcial y Díaz no ganó el concurso de belleza en el año 1999.

“Ella desde ese día, no me miró más, me trató pésimo”, aseguró Daniella.

Según relató Pamela en el podcast de Kike Morandé, ella “ganó” pero por un tema de bases, le habrían quitado el triunfo.

“Dicen: ‘no, no puede salir Miss Chile… Es que no tiene la edad, no tiene 18 años. No puede salir Miss Chile”, indicó la panelista del espacio de Zona Latina.

Finalmente, Daniella aprovechó la pantalla de Zona Latina para enviarle un mensaje a la animadora de “Hay que decirlo”.

“Después de como 25 años, Pamela, puedes sacarme de tu lista negra. Pamela, yo no tuve nada que ver con Miss Chile”, le aclaró.

“Yo siempre sentí lo mismo, porque teníamos muy buena relación producto de Manuel Neira, pero después de esto hubo un quiebre enorme (…) El único motivo por el que ella puede haber estado enojado conmigo, es porque por mí no salió Miss Chile”, analizó.