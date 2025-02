Andrea Arístegui opina sobre la llegada de José Antonio Neme al noticiero: “Mega tendrá su idea y sus razones”

Las movidas en la parrilla en Mega siguen dando de qué hablar. Esta semana se dieron a conocer varios de los cambios que se podrán evidenciar en los próximos días, pero sin duda el que más desató controversia fue el de José Antonio Neme.

El querido conductor ya no estará más junto a Karen Doggenweiler en ‘Mucho gusto’, si no como figura central de Meganoticias. Y al darse a conocer la noticia Andrea Arístegui no tardó en pronunciarse al respecto. Sobre todo, después de ser partner de José Manuel Astorga; quien abandonará el noticiero y desempeñará otro cargo dentro de la planta televisiva.

¿Qué dijo Andrea Arístegui?

La ex conductora de Meganoticias y nueva presentadora de ‘Contigo en la mañana’ por Chilevisión a partir de marzo, opinó sobre la llegada de José Antonio Neme al espacio de noticias sin ningún tipo de reproches.

“Mega tendrá su idea y sus razones por las decisiones que toman. Es parte de la autonomía e independencia que tienen los canales a la hora de tomar decisiones y me imagino que tendrán una propuesta de proyecto que considera que él es la persona que tiene que estar”, comentó durante una conversación con FMDOS.

Aunque tras lo sucedido no dudó en comunicarse con su ex partner, José Manuel Astorga; quien se considera como uno de los afectados en el enorme cambio de parrilla de Mega.

“Yo solo tengo palabras de cariño para todo el equipo de Mega con el que trabajé y especialmente con Juan Manuel Astorga, que fue un gran partner en el tiempo en que yo estuve con él”, manifestó Andrea Arístegui; quien se mostró emocionada por su nueva apuesta profesional en Chilevisión que dará inicio el próximo 3 de marzo de la mano de Julio César Rodríguez.