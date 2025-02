“Cuando las mujeres se vuelven divas, es muy difícil trabajar”: El dardo de Rubén Campos a Karen Doggenweiler

El respetado diseñador de modas Rubén Campos explotó contra Karen Doggenweiler durante su paso por ‘Zona de estrellas’. Según mencionó, la presentadora de televisión multiplicó por cero sus diseños, es decir los descartó como posibles opciones para lucir en el Festival de Viña del Mar 2025.

PUBLICIDAD

La decisión de la periodista no fue bien recibida por el experto en moda, sobre todo después del enorme favor que le hizo en una edición pasada de Viña. Según contó, el vestido que le confeccionaron a la conductora no fue de su agrado y terminó luciendo uno de sus diseños.

“¿Tú sabes que Karen Doggenweiler llevó un vestido mío creo que en la gala pasada? Porque el vestido que le estaban haciendo le quedó pésimo y llegó el día antes de la Gala, con Maxi Gallegos, gran amigo mío que influyó, en mi decisión. Entonces le presté un vestido que era increíble”, reveló Rubén Campos.

Karen Doggenweiler decepciona a Rubén Campos

De acuerdo con el diseñador de modas, no recibió ningún tipo de remuneración por salvarla a último momento con una magistral prenda. Pero lo que más le molestó al estilista fue que no lo eligiera: “No me eligió para hacerle un vestido este año”.

“Eso es lo que pasa con los rostros, que uno les presta, las atiende, les muestra... que se yo, y después en los momentos que debieran... no están”, agregó notoriamente incómodo.

Karen Doggenweiler antes de Viña 2025 (Cedida)

Para la Gala de Viña del Mar de este año no hubo un acuerdo entre ambas partes. Según el diseñador, Karen Doggenweiler quería dos vestidos; pero el dinero que le dieron no estaba cerca del costo real de las piezas. “El valor que me dieron por cada uno no paga las horas de trabajo, ni la tela, ni mi know how. Entonces yo dije que no”, manifestó.

Para el Rubén Campos, ofrecerle 2 millones de pesos a un diseñador de 40 años por un vestido “es una falta de respeto”. Y aunque aseguró no estar molesto con la presentadora de televisión, sostuvo que, cuando las mujeres se vuelven divas, es muy difícil trabajar con ellas”.

“Hay momentos para devolver la mano, porque yo no soy un desconocido, pues (…) No me voy a callar, porque creo que es importante que sepan por qué no estoy yo ahí”, dijo para finalizar.