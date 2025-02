Diseñador nacional se unió a las críticas hacia Karen Doggenweiler por sus vestidos: “No tengo plata en Chile, pero sí tengo para ir a comprar a París”

La polémica de los diseñadores que va utilizar Karen Doggenweiler continúa, y está lejos de morir. Esto se inició después de que Rubén Campos manifestara su molestia después de que la animadora del Festival de Viña no se vistiera en su totalidad con diseñadores chilenos, y ocupara una prenda extranjera en la Gala de Viña.

El diseñador nacional, Rubén Campos, manifestó su molestia con Karen tras no ser elegido para vestirla, especialmente debido a que ella ocupó una prenda de él en la última Gala, la cual se la prestó a último minuto, salvando a la animadora.

“Eso es lo que pasa con los rostros, que uno les presta, las atiende, les muestra... que sé yo, y después en los momentos que debieran... no están”, señaló en “Zona de estrellas”.

Para la Gala de Viña del Mar de este año no hubo un acuerdo entre ambas partes. Según el diseñador, Karen Doggenweiler quería dos vestidos; pero el dinero que le dieron no estaba cerca del costo real de las piezas. “El valor que me dieron por cada uno no paga las horas de trabajo, ni la tela, ni mi know how. Entonces yo dije que no”, manifestó.

Para Rubén Campos, ofrecerle 2 millones de pesos a un diseñador de 40 años por un vestido “es una falta de respeto”. Y aunque aseguró no estar molesto con la presentadora de televisión, sostuvo que, cuando las mujeres se vuelven divas, es muy difícil trabajar con ellas”.

La arremetida de Miguel Ángel Guzmán

Durante el matinal de CHV, “Contigo en la mañana”, el diseñador nacional Miguel Ángel Guzmán se unió a las críticas, y partió señalando que él se vestía de negro porque estaba de duelo.

“Estoy de luto por mi gremio, por los diseñadores chilenos, por los creativos, por esta falta de respeto que se ha hecho permanente a través de los años de usar ropa de extranjeros”, criticó.

“Nosotros hemos colaborado con el sistema, y a veces por ni uno. Esto es como que te dan con la puerta en la cara, y hay cosas por buena educación, eso no se hace. Uno tiene que saber saludar a la bandera, saber de dónde viene”, continuó.

Él dijo que se sentía afectado por Karen Doggenweiler debido a que la ha vestido en numerosas ocasiones, y aclaró que no está pidiendo pega, sino que está luchando por las nuevas generaciones. Miguel Ángel Guzmán recordó una ocasión que vistió a Karen para una Gala con un vestido rojo que fue un exitazo, pero no recibió ninguna remuneración por aquello.

“La realidad es que cuando van a hablar contigo te ofrecen chauchas, pero sí tienen un contenedor de dólares para ir a gastar afuera”, reclamó.

“Esa cosa de no tengo plata en Chile pero sí tengo plata para ir a comprarme a París. Esa cosa que te valida, tontona, y en definitiva, vuelvo a decir, en Chile tenemos un talento increíble”, añadió.

El polémico vestido de la Gala

De igual forma se refirieron al vestido de la Gala, que se manejaba un presupuesto de dos millones para el vestido. Ellos le ofrecieron dicho monto a Rubén Campos para vestirla, quien habría contraofertado 6 millones, la cual no fue aceptada. Por lo mismo, Karen optó por vestirse en la casa francesa Schiaparelli.

Miguel Ángel aseguró que con los 6 millones no se compra “ni un cierre” en dicho lugar donde terminó adquiriendo un vestido. “Francamente, es contradictorio”, señaló el diseñador.