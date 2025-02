“Hay pataletas en comerciales”: Jordi Castell reveló los verdaderos motivos de la salida de Neme de “Mucho Gusto”

La noticia de la salida de José Antonio Neme de “Mucho Gusto” sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo, y que nadie se esperaba que el animador fuera sacado del formato matinal.

Cabe recordar que la información fue revelada a comienzos de esta semana, en donde su casa televisiva dio a conocer que el periodista llegará al equipo de Meganoticias Prime. En tanto, su lugar será ocupado por Rodrigo Sepúlveda.

“Estoy contento, estoy tranquilo, siempre es bueno cambiar, probar, el matinal lo amo, amo al equipo, pero ya llevaba muchos años y era buena probarse en otros espacios, así que echémosle para adelante no más”, dijo Neme a Publimetro sobre su nuevo desafío laboral.

Sin embargo, Jordi Castell asegura que la decisión de la señal no fue arbitraria.

“A quien no conozco personalmente, pero me gusta verlo, es a Rodrigo Sepúlveda, el que va a reemplazar a la liceana traumada en el Mucho Gusto (...) “¿Por qué creen que lo sacaron del matinal?”.

“¿Cuál es tu teoría conspirativa?”, le preguntó José Miguel Viñuela.

“No, yo no tengo ninguna teoría, tengo a tres personas que trabajan en ese equipo y que quedaron hasta acá con las pataletas en comerciales”, afirmó Castell.

La información de Jordi

Según las palabras del panelista de “Tal Cual” habrían sido varios los motivos por los que decidieron sacar a Neme del matinal, entre ellos sus comportamientos con el equipo.

“El sesgo periodístico protege muchas veces a algunas personas, pero hay pataletas en comerciales, peleas con el pololo con el altavoz puesto, donde todo el mundo se enteraba”, expresó.

“Hay pataletas que fueron incluso tema en programas de farándula. Claro, hay una cuestión de oportunidades, que se debe poner a gente que está esperando en la banca, pero hay otras situaciones en que uno dice ‘qué come esta gente’”.

“Por eso me bajé de la gala. Yo le agradezco a Mega que me haya invitado, pero cuando ocurrió el episodio de la liceana, yo vine acá y dije que no iba a ir”, cerró, dando a entender que no iría al evento del Festival de Viña del Mar a raíz de su enemistad con Neme.