La dejó volar: Claudia Schmitd desclasificó importante rol que tuvo Felipe Camiroaga en su carrera

La semana pasada, la uruguaya Claudia Schmitd dejó la grande después de recordar a su expareja Felipe Camiroaga, y decir sinceramente que no ha sido el mejor amante que ha tenido, lo que ofendió a diversas personas.

Este jueves nuevamente habló sobre el “Halcón de Chicureo”, pero estos dichos no son tan controversiales. La panelista interina de “Que te lo digo” recordó la época en que llegó a “Morandé con compañía” y reveló el importante rol de Felipe en dicha decisión.

Ella señaló que Kike se la llevó cuando estaba trabajando con el fallecido animador. “A mí me levantó cuando yo estaba con Felipe Camiroaga en ‘Novio, dulce condena’ y trabajaba en ‘Pasiones’ también”, partió recordando.

“Siempre en Canal 7 (TVN) y Felipe me dijo: ‘Claudia, te tenés que ir con el Kiké porque ahí está’. Me metió para adelante y yo dejé el programa”, continuó.

Los “polémicos” dichos de Claudia Schmitd sobre Felipe Camiroaga

Bueno, si es que no sabías qué fue lo que dijo Claudia Schmitd sobre Felipe Camiroaga que causó tanta polémica la semana pasada, esto fue.

Ella relató una conversación divertida que tuvo con Felipe, donde él le preguntó sobre su top 10 de amantes. La uruguaya mencionó a un argentino que, según ella, había sido un amante excepcional.

“Le digo que empiezo a estar con él y a intimar y me dice que me va a traer algo, todavía no estábamos en el acto sexual ni nada, y me empieza a traer unas mallas, unos zapatos, lencería y todo. Y una cantidad de juego de todo tipo… era como Cristian Grey”. Esta comparación aludió a la famosa novela de E.L. James, donde se exploran dinámicas de poder y sensualidad en las relaciones.

La conversación se tornó más interesante cuando Claudia comentó que Felipe mostró interés en aprender sobre la intimidad. “Felipe me habla y me pregunta, le digo esto y entonces me pasó que casi como que le estábamos enseñando al hombre casi a cómo desarrollarse en una relación sexual, y ahí como que las pasiones se matan…”, relató.

Esta dinámica, según ella, hizo que la atracción se desvaneciera, ya que sentía que debía guiar a Camiroaga en aspectos de la intimidad. Claudia enfatizó su preferencia por una relación donde su pareja tuviera la iniciativa: “Me gusta a mí que me agarren de la mano y que me lleven y tener esa actitud, pero entrar a estar diciéndole al otro las cosas que tiene que hacer…”.

“Quiero decir algo, lo que no es bueno para mí, quizás para otros fue muy bueno”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de que su experiencia no sea representativa de la de otros.

