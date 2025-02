“La gente siempre hablará“: Pincoya cuenta la firme sobre rumores de un supuesto quiebre con su marido

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya sin Glamour, se refirió a los rumores sobre que estaría enfrentando una supuesta crisis matrimonial con su esposo, Rodrigo González tras su arribo a Onfayer.

Cabe recordar que la influencer saltó a la fama luego de su participación en el reality “Gran Hermano”, en donde fue parte de las finalistas y apagó las luces de la casa más famosa del mundo.

Ahora, decidió dar un giro a su carrera y decidió comenzar a crear contenido erótico en una plataforma para adultos.

En este contexto, es donde las malas lenguas aseguran que esta decisión habría afectado su relación con el marino mercante.

¿Qué dijo Pincoya?

En este contexto, es donde Jennifer alzó la voz y desmintió el supuesto quiebre.

“Mi matrimonio está bien, mi marido, Rodrigo y Gatito, que le digo a mi hijo, están en el hotel”, aseguró al portal de noticias Fotech, desde Viña del Mar.

“Son rumores”, aclaró, asegurando que “la gente siempre hablará eso porque para las redes sociales yo no les muestro mucho, pero la que hace redes soy yo”, explicó.

En esa línea, Pincoya comentó que su fama no ha perjudicado la relación con su familia, sobre todo con su hijo.

“Él no tiene redes sociales. Él no tiene problemas, yo ando con él, si la gente se acerca, me pide una foto y está todo bien”, cerró.

Cabe recordar que no es primera vez que Galvarini desmiente los rumores de una supuesta separación, ya que en el 2024 también tuvo que aclarar que su matrimonio estaba de lo mejor.

“Se especula mucho sobre si salgo demasiado y no estoy en casa. Quiero dejar claro que todo lo hago con el consentimiento de mi marido, quien apoya plenamente las oportunidades que tengo”, afirmó en el programa Que te lo digo en marzo del año pasado.

“La gente a veces asume que, por ser madre, no puedo disfrutar de mi tiempo con amigos, salir a bailar o darme un beso con alguien. Pero eso no tiene nada que ver”, sentenció.