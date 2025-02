“Mi historia no me avergüenza”: Haass Urbina y su emotiva reflexión en plena campaña por el reinado de Viña del Mar

“Vamos por ese piscinazo”. Así de decidida se expresó la modelo y conductora Haasshlin Urbina quien se sumó a la lista de candidatos por el reinado del Festival de Viña del Mar 2025.

La joven venezolana se expresó emocionada por este reto en uno de los eventos más importantes en el país. Aprovechó las cámaras de “Contigo en la mañana” para enviarle un mensaje a Julio César Rodríguez.

“Espero que esté listo para el tumbao y la sabrosura que se viene, comentario que desató las risas del presentador en el set de Chilevisión. Luego exclamaron el eslogan de la campaña por el reinado: ”Vota palta, vota Hass".

Haass Urbina, candidata a Reina del Festival de Viña del Mar. Instagram

Ya más emotiva en sus redes sociales, la animadora en TVR, reflexionó sobre su carrera y el sitio donde ha llegado tras muchos años de esfuerzo.

“Sólo les puedo qué decir que estoy viviendo este maravilloso proceso con mucho amor y cariño, La felicidad que tengo en este momento es inexplicable tanto así, que ayer estaba en el metro e iba llorando Y recordando todo mis procesos hasta el día de hoy", expresó.

Tras narrar una serie de sucesos dolorosos en su juventud incluyendo la violencia física, agregó. “Hoy quiero alzar mi voz porque mi historia no me avergüenza, hoy quiero alzar mi voz por todas las mujeres que hemos sido maltratadas de alguna u otra manera para compartirles mi lema de vida “ No somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con las cosas que nos pasan”.

Vota palta, vota Haass

En redes sociales expresaron apoyo a su candidatura a la corona de Viña del Mar , elogiando no solo su belleza si no su personalidad.

“Eres el corazón más noble que he conocido y sé que te mereces todo lo que el universo tiene preparado para ti, Dios te bendiga siempre”, ”Disfruta cada uno de tus logros y dale con todo".

Haass Urbina tiene a varias contrincantes por la corona, incluyendo a la influencer y chica reality Faloon Larraguibel, Pam Pam, Chiqui Aguayo, Paola Volpato, Karen Doggenweiler, y la reina de belleza Emilia Dides.