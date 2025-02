“Peleadora, agresiva y falsa”: Fanny Cuevas fue duramente criticada por sus compañeros de “Palabra de Honor”

Fanny Cuevas se ha convertido en la protagonista de todos los cahuines dentro de “Palabra de Honor”, y es que en el más reciente capítulo del programa más de uno criticó sus actitudes dentro del encierro.

El primero fue Raimundo Cerda, quien le dijo a Lorena que no soporta la presencia de la exMundos Opuestos en el encierro.

“Ya no puedo ni escuchar a Fanny, como que me saturó”.

Luego Gala, Fernanda y Yuli conversaban sobre Cuevas, a lo que la argentina les contó que habló con Faloon y Natu y les dijo lo que Fanny dice de ellas.

“Me cansó, ella entró con una actitud muy peleadora y agresiva. Además, es muy falsa”, opinó.

Por su parte, Fernanda también habló de su compañera de encierro: “Ella nunca ha sido capaz de decir las cosas en la cara. Ni siquiera a Lore, a mí me dijo mil cosas de Lore y cuando le dije por qué no se lo dices a ella, me dijo ‘ah es que no me acuerdo’”.

Y agregó sobre el asunto que tienen pendiente entre ellas: “Yo me pongo así porque es un tema que pocos aquí saben. Ella lo sabe, porque yo ni siquiera se lo conté, ella lo sabe de afuera, pero yo no quiero hablar del tema. Y que venga ella y que me amenace con que va a contar eso, obviamente que me duele y no me duele porque me lo diga ella, sino porque es una h… que no he podido superar”.

Por su parte, Natu comentó que Faloon le contó lo que Fanny dijo de ella: “Que la Faloon no tiene amigos ni amigas y que afuera solo se juntaba con gays y que con razón acá adentro se junta sólo con gente rara y anormal. Entonces, Faloon me dijo ‘hay que analizar bien las cosas’”.

Por otro lado, Javiera manifestó: “Fanny usa argumentos que yo no comparto mucho”, cerró.

Cabe recordar que hace algunos días Fernanda y Fanny protagonizaron un fuerte encontrón en el encierro, que terminó quebrando cualquier lazo entre ellos.