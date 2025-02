Rodrigo Sepúlveda protagoniza gracioso momento en la previa de la Gala de Viña del Mar: “Yo no lo tengo”

La previa de la Gala del Festival de Viña del Mar está que arde. Diversas celebridades ya hicieron acto de presencia en la Ciudad Jardín, donde luego de dos años se celebrará nuevamente el magno evento musical más importante de Latinoamérica. Rodrigo Sepúlveda es uno de ellos; quien llegó a la ciudad en medio de la sorpresiva noticia de su nueva apuesta en la conducción de ‘Mucho gusto’ junto a Karen Doggenweiler.

En pleno montaje para el festival, Patricio Sotomayor, periodista de ‘Plan perfecto’ midió el furor que se siente en el ambiente y conversó con diversas personalidades a las afueras del Hotel Sheraton en la Quinta Región. Y ‘Sepu’ no pasó desapercibido. Durante la charla, el conductor no solo manifestó cómo se siente con el nuevo capítulo de su vida profesional, si no también reveló con quiénes asistirá a la Gala de Viña.

Y según comentó serán sus hijas quienes lo acompañen a la velada de música y moda que se apoderará del Sporting Club de Viña del Mar desde este viernes 21 de febrero. “Es un regalo que me dio el canal hace varios meses. Me ofrecieron si quería ir con mis hijas y yo dije ‘obvio’; les pregunté a ellas y también dijeron que sí. Así que para mí es una bendición, una maravilla, un recuerdo”, expresó.

Rodrigo Sepúlveda calienta motores para Viña

En medio de la emoción por el inicio de la Gala de Viña del Mar, el reportero dejó a ‘Sepu’ y salió corriendo para hablar con los conductores del festival, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. “Se fue a la banca ‘Sepu’”, dijo entre risas uno de los panelistas del programa desde el estudio.

Y tras terminar con el fugaz encuentro con los presentadores, Patricio Sotomayor buscó nuevamente a Rodrigo Sepúlveda. “Pato ¿dónde quedó ‘Sepu’? lo déjate botado hombre”, se le escuchó consultar a Paulina Rojas.

Rodrigo Sepúlveda ya está en Viña Foto: Chilevisión.

Y durante la conversación el reportero se percató de un detalle: el nuevo conductor de ‘Mucho gusto’ se habría llevado uno de los accesorios de la cámara.

“Se llevó el sono”, expresó el periodista de ‘Plan perfecto’; quien rápidamente empezó a buscar nuevamente al conductor. A los segundos lo vio en su auto en plena calle, así que corrió entre los vehículos para alcanzarlo. Pero al consultarle por el aparato aseguró que no lo tenía. “No lo tengo, tú te lo llevaste”, mencionó, dejando preocupado a Sotomayor.