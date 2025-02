“Se bajaron molestos”: en Chilevisión confirmaron que dos icónicas figuras del espectáculo no irán a la Gala del Festival de Viña

Asegurando que “se bajaron molestos”, durante la mañana de este viernes 21 de febrero, confirmaron en el matinal de Chilevisión que dos icónicas figuras del espectáculo chileno declinaron asistir a la Gala del Festival de Viña, la que se realiza justamente este viernes en el Sporting de la ciudad jardín.

Así, según comentaron tanto Gino Costa, que está en Viña del Mar, como Vasco Moulián -que está de panelista en “Contigo en la mañana” durante el certamen-, se trata de Sonia Fried, conocida como la “Tía Sonia”, y su hijo Stefano Massú.

Por qué no irán a la Gala

En tanto, al comentar las razones por las cuales tanto la querida Tía Sonia como su hijo menor, Stefano Massú, no irán al evento que da inicio oficial al Festival de Viña, sería porque “a Stefano no lo dejaron ir con su polola”.

Según dijo Gino Costa, cuando fue invitado, Stefano preguntó si podía ir acompañado de su pareja, “una chica brasileña muy guapa”, según aseguró el periodista de Chilevisión, la respuesta desde la organización habría sido que no, que tenía que ir solo y pasar por la alfombra roja junto a su madre, Sonia Fried.

Todo esto, habría ocasionado la molestia del clan Massú Fried, agregó Vasco Moulián, quien indicó que habló con los involucrados, quienes aseguraron que “si no va uno, no va ninguno”, por lo que finalmente no estarán presentes en el evento festivalero.

Detalles de la Gala del Festival

La Gala del Festival de Viña del Mar 2025 se realizará por primera vez en el Sporting de Viña del Mar. Este año, el público jugará un rol central en la celebración, ya que los asistentes disfrutarán de una vista privilegiada desde las gradas, ubicadas justo frente a la alfombra roja.

La transmisión del evento estará a cargo de Mega y sus plataformas digitales. Se podrá sintonizar a partir de las 21:00 horas, pero también habrá una pre-gala que comenzará a las 18:30 horas.