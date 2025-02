“Viña, allá vamos”: George Harris y el divertido trend rumbo a la Quinta Vergara

“No se amarguen la vida”. Con esas palabras el comediante venezolano George Harris pasó la página de las críticas a su esperado debut en la edición 2025 del Festival de Viña del Mar.

PUBLICIDAD

El comunicador y comediante ya tiene maletas listas y acompañado de todo su equipo, incluyendo a su inseparable madre, confirmó su viaje a Valparaíso.

“Viña, allá vamos”, comentó el humorista quien se ha labrado una carrera de éxitos con sus rutinas de humor en algunos pequeños bares de Madrid y Miami y hoy finalmente logra sold out en locaciones como Carnegie Hall en New York, Hard Rock Live en Florida, Palacio Vistalegre en Madrid, Movistar Arena en Santiago de Chile y el Luna Park en Buenos Aires.

“Toda mi vida fui el bromista de la clase, no el popular, si no el bromista, el que todo el mundo decía ´cuéntalo tú, cuéntalo tú´“, comentó en una entrevista reciente con Adrián Uribe.

“El comediante nace en los bares porque es un lugar perfecto para presentarte frente a un público que no te conozca, que no sean ni tus amigos ni tu mamá, si no un público abierto, en donde comiences a ver qué funciona con la gente”.

Gala de risas

George Harris subirá al escenario de Viña del Mar el domingo 23 de febrero. Forma parte de los humoristas que este año están encargados de dar más humor a tan importante evento, entre estos Pedro Ruminot, Chiqui Aguayo, Pam Pam, Juan Pablo López.

Si bien el famoso, radicado en Estados Unidos, ha lidiado con detractores incluso algunas amenazas a su presentación, son más los elogios y las expectativas por verlo subir a tan importante evento.

“Abran cancha que llego lo mejor a Viña del Mar...nuestro George .!”, “Qué vibra tan bella! que sea de tus mejores experiencias para atesorar”, ”Así voy a ir yo a la Quinta Vergara".