Con beso incluido entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda: Así fue el paso de los animadores del Festival en la Gala de Viña

Ya pasadas las 1 de la mañana, el exanimador del Festival de Viña del Mar, Martín Cárcamo, estuvo a cargo de presentarlos en la Gala. “Para mí es un honor, a través de las pantallas de Mega, saludar y presentar a las personas que van a ser los anfitriones de este Festival 2025″, señaló el “Rubio natural”.

Los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda pasaron en gloria y majestad por la alfombra roja de la Gala. De la mano, sonriendo, hasta bailando pasaron los comunicadores que serán los dueños de casa en la Quinta Vergara.

“Ya estamos disfrutando esta fiesta con un público maravilloso y estamos seguros que nos van a acompañar en esas 6 noches mágicas en la Quinta Vergara”, señaló la animadora.

Esto fue antes de que el público comenzara a pedir el beso, Martín Cárcamo afirmó que sería inédito que los animadores se dieran un beso en la Gala. Ella junto al público hicieron el conteo, y previo a sellar la ocasión, Rafa le dijo “que nos vaya increíble. Te quiero mucho, disfruta y goza”.

Ellos se terminaron de dar un beso, y Karen exclamó “¡Besas muy bien!“, quien también le deseo que le vaya muy bien.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda Captura: Gala de Viña de Mega

El vestido de Karen Doggenweiler

La reconocida y querida periodista desfiló por esta alfombra roja con un vestido de una casa de modas internacional que por primera vez hacía su presencia en este evento. Se trató de un Schiaparelli, que cuenta con una tradición de largas décadas y que en enero pasado abrió exitosamente la Semana de la Moda de París.

El vestido de Karen Doggenweiler en la gala de Viña 2025 es de la colección de vestidos icónicos de noche Schiaparelli, un diseño sin tirantes y que está hecho de tela satín en tono rosa rubor en la parte delantera y terciopelo negro en la parte trasera.

La marca de alta costura francesa ha vestido, recientemente, a artistas de la talla de Taylor Swift o Demi Moore. Por eso, que ahora sea vista en la animadora de Viña 2025 para la gala es un hecho inédito en la historia festivalera.

Su bustier ajustado ciñe la cintura, diseñado con un escote de media luna y una faja horizontal a través del busto. La silueta cae al suelo, agrupando en la parte de atrás en una pequeña cola perfecta para la noche. Se cierra en la parte posterior con una cremallera invisible.

Cabe mencionar que, en particular, fue un vestido ready to wear de Schiaparelli, es decir, no de alta costura, ya que existen más ejemplares de este vestido pero numerados. Este look se complementó con joyas también de Maison Schiaparelli y zapatos Pretty Ballerinas Chile.