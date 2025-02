Daniela Nicolás se sintió discriminada: El descargo sobre el incómodo momento que vivió en la Gala de Viña

Daniela Nicolás fue una de las celebridades que dio de qué hablar en la Gala de Viña del Mar 2025. Su ausencia en la televisión volcó todas las miradas sobre ella y un detalle no pasó desapercibido: un anillo de compromiso en su dedo anular.

Aunque la modelo no confirmó que esté en puerta de contraer nupcias, sí dejó la opción abierta. En conversación con Radio ADN sostuvo: “Fíjate que a lo mejor sí me caso”.

Y además de la lujosa prenda en su mano, la rubia acaparó la atención en la alfombra roja de la gala con un llamativo vestido negro de lentejuelas con un escote profundo que no dejó mucho a la imaginación. Sin embargo, en las últimas horas dio a conocer la incómoda situación que vivió previo a su salida.

A través de su cuenta en Instagram, Daniela Nicolás realizó un live para exponer el mal momento que experimentó en el magno evento. Según comentó, no quería contarlo, pero debido a las numerosas preguntas decidió romper el silencio: “Yo no quería hablarlo porque no me gusta hablar de problemas”.

Daniela Nicolás hizo descargo

De acuerdo con la modelo, en la parte de atrás de la alfombra roja había gran cantidad de personas aguardando para salir en su puesta en escena. Al escuchar su nombre por el alto parlante, se acercó; pero empezaron a llamar a otras personas y no salió con el grupo que le correspondía.

“Ya había pasado una hora en la que yo estaba parada ahí con mucha otra gente (…) Estábamos muy apretados, no nos podíamos mover. Yo me había despertado un poquito mal de mi problema de las articulaciones”, expresó Daniela Nicolás, quien en vista del tiempo le comentó al productor su afección de salud para que acelerara su salida.

Los minutos siguieron transcurriendo. Así que pensó en aliviar su dolor en la rodilla sentándose en un lugar del backstage, pero la respuesta del integrante de la producción la dejó sin palabras a ella y a quienes la rodeaban: “Va y me dice: ‘mira ¿ves el fierro que está ahí? anda y afírmate’”.

“Con ese comentario me sentí súper discriminada”, expresó la modelo; quien finalmente abandonó el detrás de la pasarela. Pero por el compromiso con su equipo decidió retomar el plan inicial. “Por eso no me fui y por eso quise salir, por respeto a todo el equipo que estaba detrás”, agregó.

Para finalizar, un productor se encargó de enmendar la situación que vivió la actriz, la tomó de la mano y la llevó justo al inicio de la alfombra roja: “Fue un poco frustrante la situación (…) Fue un poquito angustiante sentirme un poquito discriminada”.