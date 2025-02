“El Indio”, Mauricio Medina emocionó a todos en su paso por la gala: se levantó de una silla de ruedas y logró caminar

Uno de los momentos más emocionantes durante la noche de este viernes, fue el paso de Mauricio Medina, más conocido como “El Indio”, por la alfombra roja en la gala de Viña del Mar,

Entró en una silla de ruedas y se podía ver la prótesis que usaba en su pierna derecha, debido a la amputación que sufrió.

En la mitad del camino, Medina se paró de la silla de ruedas y con la ayuda de un bastón logró caminar, recibiendo el fuerte aplauso del público.

Mauricio Medina Captura

La salud de Mauricio Medina

El ex integrante de Dinamita Show sufrió en octubre de 2023 una operación donde le amputaron parte de la pierna producto de la diabetes. Posteriormente recibió una prótesis.

Ya en su proceso de recuperación conversó sobre su posible regreso a la Quinta Vergara y claro, si bien este año no volvió al festival, sí pasó por la alfombra roja.

"¿Si me ilusiona volver a Viña? Por supuesto. Viña es como el lugar ideal para actuar con un show de comedia. Si hay algún humorista que diga ‘yo no, yo no quiero llegar a Viña", supongo que está mintiendo«, dijo en ese momento.