“Lapídenme en la plaza pública”: Fran García-Huidobro y su mea culpa tras desaire a Naya Fácil en la Gala de Viña 2025

La animadora Francisca García-Huidobro protagonizó un incómodo momento durante la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, donde cometió un error que generó polémica en redes sociales.

PUBLICIDAD

En su novena participación en la alfombra roja, esta vez como rostro de Mega, Fran deslumbró con su presencia, pero no estuvo exenta de críticas tras confundir a la actual embajadora del Festival. Durante la transmisión, García-Huidobro nombró erróneamente a Tita Ureta como embajadora, omitiendo que el título pertenece a Naya Fácil, quien fue elegida oficialmente en la versión 2024.

Horas después, la animadora reconoció su error a través de sus historias de Instagram, asumiendo la responsabilidad con su característico humor sarcástico. “Oye, cometí un crimen espantoso. Por favor, lapídenme en la plaza pública. Quiero que me tiren piedras en la plaza pública por haberme olvidado de que la embajadora actual de Viña es Naya Fácil y no Tita Ureta” , comentó entre risas.

En tono irónico, agregó: “Así que tienen permiso. Sí, tienen permiso. Vamos a ponernos de acuerdo un día en particular. Yo me voy a poner en una plaza y ustedes me van a tirar piedra”, haciendo alusión a los comentarios negativos que recibió en redes sociales tras el lapsus.

La también actriz aprovechó el espacio para reflexionar sobre su experiencia en la Gala: “Yo lo pasé increíble, creo que la Gala salió muy bien, es la primera Gala de Mega”, comentó, destacando el éxito de la transmisión. También agradeció los mensajes positivos de sus seguidores, aunque reconoció haber recibido críticas. “A los que me tiran mala onda, ustedes saben ya. Yo en verano me embetuno en Monoi y en invierno en vaselina. Sí, los bloqueo, eso sí, porque mala onda, ¿para qué?”, afirmó.

Por su parte, Naya Fácil no ocultó su molestia tras el error de García-Huidobro. A través de sus redes sociales, expresó: “Nada contra ti, Tita, pero increíble cómo me tratan de bajar en este canal”. La influencer continuó: “Cuando ya no pueden más, presentan a otra embajadora como la actual, siendo que no es así, la actual soy yo, aunque les duela” .

Cabe recordar que la influencer no fue invitada a la Gala del Festival de Viña del Mar 2025 pese a ser la actual embajadora por votación popular.