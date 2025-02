Lux Pascal categórica en la gala del Festival: “No me veo como una mujer trans caminando por la alfombra roja, me veo como una mujer”

“Invito que nos vean como las personas que somos, porque somos las personas que somos”. Con estas palabras se presentó en la alfombra roja del Sporting Club de Viña del Mar, la actriz y modelo Lux Pascal, durante su participación en la gala del Festival 2025.

La actriz, quien además es hermana del actor Pedro Pascal, aprovechó la instancia para visibilizar la realidad de las personas transgénero, lo que posteriormente ratificó tras conversar con Radio ADN.

En el diálogo, Lux Pascal reflexionó acerca de su paso por la gala de Viña. “¿Sabes qué? Esta es primera vez que me lo pregunto“.

Pascal explicó que es “parte de la soltura y de la confianza que tengo conmigo misma es saber decir que no me veo como una mujer trans caminando por la alfombra roja, me veo como una mujer, y eso es lo importante, eso es como la verdadera liberación, para mi gusto”.

La relación con su hermano Pedro

En marzo de 2024, en conversación con The Clinic, Lux Pascal habló de lo bueno y lo no tan bueno de ser hermana de Pedro en el mundo de la actuación, instancia en la que confesó que “no puedo negar que ha sido como que tengo conciencia que me ha ayudado”, agregando que pese a eso, siente que “a veces, me ha jugado en contra, porque de repente siento que la gente se acerca a mí para estar con mi hermano”.

Con todo, la actriz agregó que sin duda ser hermana de Pedro Pascal es algo que le ha abierto puertas. “Te abre puertas, y esas oportunidades llegan cuando uno está preparado para que lleguen. Además, siento a veces que ir a Juilliard como que la gente no le importa mucho, siento que mi trabajo como modelo ha traído más atención mediática”, aseguró.

La relación con su familia

En tanto, al referirse a la relación que tiene con su familia, Lux añadió que “uno en privado habla de ellos, como que la Javiera (Balmaceda) es la mujer más fuerte que conozco y no hay nada que ella haga que no me guste. Igual me pasa con mi hermano. El amor hay que expresarlo y la admiración se debe decir. No proyectar lo que uno piensa que tiene que hacer, sino que solucione solo”.

Además, y pese a vivir hace cinco años en Nueva York y señalar que es la ciudad donde se encontró a sí misma, Lux Pascal reconoció tener fuertes lazos con Chile, esperando volver en un futuro.

“Me mantengo al tanto de lo que pasa porque tengo amistades fuertes en Chile. Estoy con ganas de volver harto al país, obviamente depende del proyecto al que me llamen, y sí se puede hacer y tengo interés”, puntualizó la actriz.