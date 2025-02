¿Qué dijo la Fiera sobre su expareja?: Pamela Díaz entregó su sincera opinión sobre el look de Jean Philippe Cretton en la Gala de Viña

Como es tradición en la temporada del Festival de Viña, Pamela Díaz se trasladó a la Ciudad Jardín para realizar su tercera edición de “Díaz en Viña”, en donde se sienta a conversar con diversos rostros del espectáculo nacional.

En el primer capítulo que se emitió este sábado 22 de febrero, un día después de la Gala de Viña, la Fiera tuvo de invitadas a su tocaya Pamela Leiva y a la modelo/chica reality, Michelle Carvalho.

Una vez cuando estaban finalizando el capítulo, las mujeres reaccionaron a diversos memes que dejó este evento, y uno de ellos era protagonizado por la expareja de la anfitriona, Jean Philippe Cretton.

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton Captura: Díaz en Viña

La sincera opinión de Pamela Díaz sobre el look de Jean Philippe Cretton

“Le diré a mis hijos que él era Jesucristo”, a propósito de su frondosa melena que se movía con el viento. Al leer este comentario, Díaz inmediatamente se rió.

“¡Qué idiota más grande!“, señaló ante tal aseveración del usuario de X. Dejando de lado toda broma, la comediante destacó que se veía ”bastante bien" el animador de “Mi nombre es”.

Ante esto, Pamela Díaz comentó “se veía minísimo. A mí me encantó cómo se veía. Yo no lo vi en persona, pero lo vi cuando me mostraron la Gala”.

Por su parte, Leiva comentó que Jean Philippe se puede poner cualquier prenda y se verá bien igual. “A mí me gusta su look”, complementó la Fiera, “aparte siempre ha sido súper, en todas las Galas... Súper estratégica su forma de vestir, según lo que le gusta a él. La vez pasada salió elegido como de los mejores vestidos”, añadió.

La brasileña experta en moda y pasarelas señaló que a los hombres les falta tomar más riesgos en estos eventos, y no se sacan partido. “Él es súper atrevido...”, añadió la Fiera sobre su expololo.