“Si yo vengo, vengo para causar”: Michelle Carvalho habló sobre su comentado look de la Gala, el cual tenía bordado el logo de una importante marca

El fanatismo de Michelle Carvalho por la Coca Cola se hizo público durante su paso por la segunda temporada de “Gran Hermano”. Haber nombrado a la marca, rindió frutos y ahora es rostro de la conocida marca de bebestibles.

Ella llevó el auspicio de Coca Cola a un nuevo nivel, y ella llevó un vestido diseñado por Claudio Mancilla, con el logo de la marca en la parte derecha de su escote en la Gala del Festival de Viña. Este fue bordado con piedras negras en un vestido con un potente rojo. Además, los lazos de su largo corset también tenían el logo.

Esto causó una polémica una vez que llegó a la Gala debido a que una de las marcas que auspiciaron el evento es Pepsi, el eterno rival de Coca Cola.

¿Qué dijo Michelle sobre este look?

La brasileña estuvo de invitada en el programa de Pamela Díaz, “Díaz en Viña”, en donde habló sobre este comentado look. “Si yo vengo, vengo para causar. Si es por aburrimiento, me quedo en mi casa”, partió tras ser consultada sobre su atuendo.

“Recibí esta oferta maravillosa, yo trabajo como su rostro, y confiaron en mí para este proyecto. Me siento muy agradecida por la confianza, espero que estén muy orgullosos”, comentó sobre este trato que realizó con la marca de bebida.

Pamela Díaz dijo que la cifra era considerable, pero no iban a hablar de cifras. “Yo me sentía literal la última Coca Cola del desierto”, bromeó Michelle, quien señaló que se inspiró en una botella en vidrio de una Coca Zero.

Con respecto a la polémica que provocó este vestido, la modelo dijo que “Mega no soportó, me cortaron. Me bajaron del Instagram, pero no pasa nada”. A modo de broma, ella recreó una de sus frases virales del reality y dijo “¿Por qué lloras Pepsi?“.

A pesar de esto, Michelle Carvalho aseguró que a ella la trataron como una reina, y fueron buenos con ella desde la organización. Y agregó que hay que darle otra oportunidad a Mega por ser su primera Gala.