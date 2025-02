“Tenemos muchas cosas que nos unen”: George Harris le hizo frente a las polémicas en la antesala de su debut en el Festival de Viña

El encargado de abrir el humor en esta edición del Festival de Viña del Mar es el venezolano George Harris. Esta no es una tarea fácil, especialmente si le sumas que estará después de Marc Anthony, y las polémicas que han surgido a propósito de sus opiniones políticas sobre Chile.

Durante su conferencia en prensa a un día de su debut en la Quinta Vergara, él fue consultado si es que está preparado para el peor escenario, que no reciba el beneplácito del Monstruo y termine siendo pifiado.

“Bueno, nunca lo he pensado de esa manera, pero si eso llegara a pasar, también hay que estar preparado para vivir la frustración en el momento dado. Creo que venimos de una generación que sabemos manejar la frustración”, señaló.

“Respetaría la decisión del público si decide no tenerme en el escenario, sabría respetarlo. Trataría de luchar por el puesto, creo que hay que lucharlo. Cuando te invitan al Festival, te invitan porque de alguna manera quieren hacerle honor a lo que ya eres. Te invitan para que la gente disfrute de tu trabajo, no para que se burlen de tu trabajo”, continuó Harris.

Él apuntó que el apodo de “El Monstruo” para el público chileno es peyorativo, debido a que tiene una connotación negativa. George Harris señaló que nunca se ha sentido amenazado por los chilenos durante sus presentaciones. “Yo me he sentido súper bien recibido”, reveló.

El comediante comentó que ha recibido muchos mensajes de apoyo de parte de chilenos a lo largo del país. “Eso no habla de un ‘Monstruo’, habla de un ser noble”, apuntó.

Haciéndole frente a las polémicas

La conferencia partió hablando sobre dicha polémica que se despertó después de que resurgieron tweets antiguos en donde hablaba mal de figuras políticas chilenas como Gabriel Boric y Salvador Allende.

Entrando de lleno sobre la polémica con sus mensajes, Harris confesó que “Esto me tomó por sorpresa, no me acordaba de eso (los tweets)”. “Eso lastimó a una parte de la sociedad chilena y es súper entendible, por eso pedí disculpas por las cámaras de Mega”, añadió.

“No tengo rollos en pedir disculpas porque todos somos seres humanos y todos nos equivocamos”, partió, “la gente también ha entendido que soy venezolano y vivo aquí, no sé del sentimiento de mucha gente. No tiene muchas cosas que han pasado”.

“Así que eso se subsanó (...) Yo creo que más allá de las diferencias que podamos tener como pueblos, nosotros somos pueblos hermanos. Aunque no queramos que eso sea así. Aunque nosotros seamos del Caribe y ustedes son del sur. Nosotros somos hermanos de la misma lengua, nos comunicamos perfectamente y tenemos muchas más cosas que nos unen a las que nos diferencian”, continuó.

“Sé que se está un momento delicado en el tema de los venezolanos, pero déjenme decirles muchachos a todos mis compañeros y mi gente chilena, tenemos muchas cosas que nos unen, muchísimas cosas que nos unen (...) No dejemos que nadie nos divida”, reflexionó.