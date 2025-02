Yamila Reyna y Américo muestran más de su intimidad: La foto en pijama tras la Gala de Viña

La Gala de Viña del Mar 2025 no estuvo exenta de curiosidades y revelaciones. Y Yamila Reyna y Américo fueron algunos de los que se robaron la atención al confirmar su relación sobre la alfombra roja del Sporting Club.

Alrededor de las 22:15 hs de forma inesperada, la pareja dio a conocer su romance con una fuerte agarrada de manos, profundas miradas y a pedido del público se dio el beso. La actriz argentina lució un imponente vestido rojo y el cantante un elegante smoking negro; dos atuendos que quedarán para la posteridad por ser el día de la oficialización.

Y tras una noche llena de emociones, Yamila Reyna y Américo dejaron al descubierto un poco de su intimidad a través de las redes sociales. En esta oportunidad fue la modelo quien publicó una coqueta postal junto a su media naranja; con quien protagoniza rumores de romance desde noviembre de 2024.

Yamila Reyna y Américo derrocharon amor

En la fotografía se les puede ver a ambos en pijamas y disfrutando de un suculento pan luego de horas de diversión en la Gala de Viña del Mar 2025 en el Sporting Club. “Hermosa noche y con broche de oro”, escribió Yamila. Y el intérprete de ‘Te vas’ no tardó en compartir la postal: “El momento más esperado de la Gala de Viña del Mar. ¿Si o no Yami?”.

Y la publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar: “Desde que están juntos Américo se ve feliz”, “Ella es hermosa y simpática, me encantan como pareja”, “Ambos se ven felices y radiantes. Se merecen todo lo que están viviendo”, “Me encantan. Que lindos se ven”, “Si estás feliz eso es lo importante y lo que piensen los demás que te resbale”, “Suerte para amos. ¡Qué viva el amor!”