Emilia Dides y Sammis Reyes revelan cómo comenzó su historia de amor: “Cinco horas después me pidió pololeo”

En medio del glamour de la Gala de Viña del Mar 2025, uno de los momentos más comentados fue la confirmación del romance entre el exjugador de la NFL y actual basquetbolista Sammis Reyes y la exMiss Universo Chile, Emilia Dides. La pareja, que hasta entonces había mantenido su relación en privado, sorprendió al aparecer juntos en el evento y revelar detalles inéditos sobre cómo comenzó su historia de amor.

En el matinal “Con gusto a Viña”, Reyes se conectó desde el gimnasio para conversar sobre su romance. Entre sonrisas y con evidente emoción, relató cómo Emilia fue quien dio el primer paso. “Me contactó por Instagram y me dijo que me había nombrado en algo y que era guapo. Fue super lindo, super tierno. Me mandó un mensaje de voz”, contó el deportista. Sin perder el tiempo, la invitó a cenar ese mismo día. “A los tres días estábamos comiendo algo, nos conocimos mejor, fluimos, y ahora estamos acá”, contó, añadiendo que “quería conocerla en persona. Creo que las personas en la vida real es cuando se conocen bien. Entonces fuimos a comer, teníamos una pieza más o menos privada arriba, donde nadie nos podía molestar, y nos conocimos súper bien”.

Sammis no escatimó en halagos hacia Emilia, destacando no solo su belleza sino también su gran corazón. “Me encantó como persona, su belleza es innegable, pero para mí lo más importante era conocer su corazón y una vez que lo conocí me enamoré”, afirmó con sinceridad.

Además, destacó el momento en que formalizó la relación con la cantante: “La miré a los ojos y le dije ‘Emilia, ¿tú quieres pololear conmigo?’”.

Durante el programa, Emilia apareció sorpresivamente para sumarse a la conversación y compartir su versión. “Lo había visto en redes sociales hace como dos años. Él estaba en una relación por ende uno no se mete ahí, pero yo lo había encontrado guapo desde que lo vi en Instagram. Entonces, después supe que se había separado, pero yo ya estaba en otras cosas, y hace poco me preguntaron ‘¿a quién te gustaría conocer en la gala?’ y yo dije: Sammis Reyes. Decretándolo”, bromeó entre risas.

Con una chispa evidente entre ambos, Dides terminó sincerando lo rápido que ocurrió todo: “Le hablé por Instagram, nos conocimos tres días después y, cinco horas después, me pidió pololeo” .

El gesto caballeroso de Sammis durante la gala también fue destacado. Aunque ambos asistieron al evento, decidieron desfilar por separado por la alfombra roja y encontrarse al final. “Quería darle el espacio a ella para que viva su momento. Ella es la mujer del momento, es la reina de Chile como le dicen. Entonces, quería que ella brillara en ese aspecto porque se lo merece y ese ha sido su trabajo por mucho tiempo”, explicó Reyes.