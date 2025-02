“Experimenté la energía que hay ahí”: La emotiva reacción de George Harris tras conocer la Quinta Vergara

El debut de George Harris en el Festival de Viña de Mar ha dado de qué hablar incluso antes de su llegada a Chile. El comediante venezolano, quien abrirá el show de comedia en la primera noche del evento este domingo, no solo paseó por la alfombra roja si no que detalló su experiencia al conocer la Quinta Vergara.

PUBLICIDAD

“Han pasado cosas que me imaginaba como la producción, el paseo, encontrarme con la gente, acabamos de conocer la Quinta Vergara, yo había venido a Viña del Mar en alguna oportunidad y Valparaíso, muy bonito, me gusta mucho, las vistas son espectaculares y después estuvimos en la Quinta Vergara que me dejó sin palabras”.

George Harris listo para debutar en el Festival de Viña del Mar. Instagram George Harris

Sobre la experiencia de estar en uno de los recintos más icónicos de Chile, agregó: “Me encantó visitarla hoy, justo antes del show porque experimenté la energía que hay ahí, una energía muy especial pero muy potente, así que mañana vamos a tener un show potente”.

“Con el corazón abierto”

George Harris, quien logró sold out en el icónico Movistar Arena de Santiago de Chile, reiteró el agradecimiento tanto de venezolanos como chilenos desde su llegada a ese país.

El comediante además se admitió sorprendido al conocer su candidatura como Rey del Festival de Viña del Mar, luego de que una venezolana que le habló tras la Gala le diera el anuncio.

“Voten por mí, voten por mí y a lo mejor nos convertimos en los reyes del Festival”, dijo en tono jocoso.

También dijo estar emocionado tras aclarar polémicas en la conferencia de prensa con la prensa chilena. “Las cosas hay que hablarlas sinceramente y de frente, con el corazón abierto porque esta comunicación es diáfana entre nosotros, clara como el agua”.