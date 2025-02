Faloon Larraguibel sobre su ausencia en la Gala de Viña del Mar: “No pasa nada”

Una noche de la Gala de Viña del Mar que prometía ser glamorosa pero que se tornó caótica por la logística de backstage que causó malestar entre los artistas invitados que esperaron largo rato entre calor, empujones y polémicas.

Uno a uno fue saliendo a la alfombra roja, y algunos deslumbraron más que otros con sus atuendos. Pero la gran ausente sin duda fue la exchica reality y candidata al reinado de este año, Faloon Larraguibel.

No pocos extrañaron verla desfilar después de anunciar su candidatura. Ante las cámaras de “´Tu Día", la modelo dio su opinión tras no ser invitada al evento, de los más icónicos en el espectáculo chileno.

“No me llegó nunca la invitación, la verdad. Dijeron primero que me habían bajado pero la explicación es que yo supuestamente iba a estar dentro del reality, como yo salí en diciembre pensé que me iba a llegar la invitación, voy a esperar, a empezar a preparar las cosas, no llegó nunca”.

Pero para la candidata al reinado de Viña del Mar que sigue en plena campaña, no fue un hecho importante. “Si llegaba la invitación obviamente muy bien recibida si no no pasa nada, es un evento más que voy a desfrutar desde mi casa feliz, aún así”.

En campaña por la corona

Mientras que los famosos desfilaban en la alfombra roja dispuesta en el Sporting Club, Faloon pareció más ocupada en su campaña por el reinado, también en la continuación de la celebración de su cumpleaños.

“...Da miedo equivocarse, sentir que cada paso podría ser el errado. Pero aprendí que el miedo no puede ser más fuerte que el deseo de ser libre. Que romperse no es el final, es el inicio de algo mejor", dijo la famosa en una extensa reflexión en sus redes sociales.