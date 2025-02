George Harris desconoce controversia por dichos sobre el presidente Boric: “Yo no he tenido tal polémica”

Este domingo 23 de febrero a las 21:15 hs finalmente se dará inicio al Festival de Viña del Mar. Y será el comediante venezolano George Harris el encargado de abrir la tanda de humor característica del evento.

Sin embargo, a simple vista no serán tan sencillo para el humorista levantar el público presente en la Quinta Vergara. Pues además de hacer su puesta en escena después del astro de la salsa Marc Anthony; una vieja rutina sobre el presidente Gabriel Boric ha revivido en los últimos días, generando revuelo en el país.

A muy poco de su debut frente al ‘Monstruo’, George Harris se refirió al respecto a través de la señal de ‘Contigo en la mañana’. En la misma entrevista, el comediante venezolano desconoció tal polémica por sus dichos sobre el mandatario chileno.

George Harris espera el apoyo del público en la Quinta Vergara

De acuerdo con el comediante, sus comentarios fueron sacados de contexto: “Le metieron más piquete (…) para que sonara, así como que yo, un comediante extranjero, me había metido con la historia”. Durante la conversación enfatizó jamás haberse metido con la historia de ningún país. “Además yo no conozco a profundidad la historia de Chile”, agregó.

Sobre la rutina en la que hace referencia al presidente Gabriel Boric, George Harris asegura que no existe tal polémica alrededor de ella. “Yo creo que no ha habido tal polémica, la polémica la han hecho los medios, los programas. Yo no he tenido tal polémica", sostuvo.

Además, sacó a relucir un ejemplo sobre aquellos humoristas que generan contenido con la situación de Venezuela: “¿Cuántos comediantes chilenos, argentinos, no conozco? Cuando se burlan de los procesos de Venezuela. Yo no lo veo mal".

Ya para finalizar pidió ponerle fin a la “mala onda” y no percibir a los artistas invitados al Festival de Viña del Mar como enemigos. “Somos amigos de Chile y venimos a aportar, no venimos a restar”, comentó.

En cuando a su debut en la Quinta Vergara, espera el apoyo del público: Yo creo que la gente que viene aquí al festival no está a pifiar, yo creo que eso era antes. Es un público maravilloso que recibe a muchos artistas y lo disfruta". Sin embargo, aseguró que respetará cualquier reacción de los presentes. “Lo respetaré, no pasa nada. Soy artista invitado, lo respetaré", agregó.