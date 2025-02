Karen Doggenweiler en la antesala de su debut como animadora del Festival de Viña: “Serán las seis noches más importantes de mi vida profesional”

A pocas horas de subir al escenario de la Quinta Vergara, Karen Doggenweiler enfrenta uno de los desafíos más importantes de su carrera televisiva. Tras más de tres décadas en la pantalla chica, la destacada animadora debutará este domingo 23 de febrero como presentadora oficial del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, acompañada por Rafael Araneda.

“Sin duda es lo más desafiante de mi carrera. Serán las seis noches más importantes de mi vida profesional y las tomo con mucha responsabilidad, orgullo y gratitud”, expresó emocionada Doggenweiler, quien actualmente conduce el matinal Mucho gusto en Mega.

Cabe destacar que hace algunos días la animadora reveló como reaccionó cuando le ofrecieron ser la anfitriona de la edición 2025 del festival. “Fue un sí, un grito interno, una alegría muy emocionante… Sí, lloré, obvio que me emocioné”, señaló.

Con 35 años de trayectoria y más de 40 programas en su currículum, Karen llega a este escenario tras un camino consolidado en la televisión chilena. Periodista de profesión, comenzó su carrera en 1991 en el departamento de prensa de TVN, donde cubrió áreas como política y economía, además de lograr importantes entrevistas, como al brigadier Pedro Espinoza y a Juan Pablo Dávila durante el escándalo financiero en Codelco.

Sobre su labor en la profesión periodística, la animadora señala: “Lo que me llevó a estudiar periodismo es mi pasión por la noticia, por la contingencia y la actualidad… me importa lo que pasa y siempre quiero estar conectada con la realidad. Me importa mi entorno y por supuesto lo que sucede en Chile y también más allá de nuestras fronteras”.

Así también detalló a Megamedia que: “Yo me definiría como una periodista, y a pesar de mi pasión por la noticia y la contingencia, también tengo una pasión por lo artístico, así es que creo que he podido transitar de manera muy natural por estas dos veredas a lo largo de toda mi carrera”.

Su paso por programas emblemáticos como Buenos días a todos, donde formó una icónica dupla con Felipe Camiroaga, y espacios como Pase lo que pase, El baile en TVN y Animal nocturno, consolidaron su versatilidad frente a las cámaras. Además, su cercanía con el público se fortaleció en formatos sociales como Mamá a los 15, donde abordó temáticas sensibles desde una mirada empática.

Karen también tiene experiencia en escenarios masivos, habiendo animado festivales como el de Iquique, Antofagasta y el Huaso de Olmué —este último durante siete años— donde incluso fue nombrada Hija Ilustre de la comuna. A pesar de esta trayectoria en eventos de gran envergadura, reconoce que Viña representa un hito único en su carrera. Cabe destacar que en ocasiones anteriores ha sido jurado del certamen, como en el año 2020 y ha estado vinculada al festival a través de programas satélites como Viña tiene festival.

El Festival de Viña 2025 no solo marcará un antes y un después en su carrera, sino también en la historia del certamen, al ver por primera vez a Doggenweiler liderando la animación del evento latino más grande del mundo.