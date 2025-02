“La música de hoy es una fábrica de salchichas”: la lápidaria opinión del presidente del jurado del Festival de Viña 2025

Esta noche comienza el Festival de Viña 2025 y si bien todas las miradas se las llevan los artistas contratados para el espectáculo, el certamen también cuenta con dos competencias musicales, una folclórica y otra internacional, para lo cual se cuenta con un jurado compuesto por músicos, actores y periodistas.

Es en ese rol que el exfundador de Los Prisioneros, Claudio Narea, estará en la Quinta Vergara presidiendo el jurado, que además componen los periodistas Rodrigo Sepúlveda y Catalina Edwards, los actores Nicolás Oyarzún y Jorge López, la cantante y actual Miss Chile Emilia Dides, el director de orquesta Paolo Bortolameolli, los artistas Bacilos y Kidd Voodoo.

Narea no cree que su experiencia y trayectoria lo haga un jurado más exigente, explicando que tiene “amigos que saben harto de música y no son músicos. Entonces, yo creo que no se trata de que los músicos están “más arriba”, no necesariamente. Vamos a ver de qué trata el asunto cuando conozca a los jurados, porque no los conozco. Sé que hay un músico clásico, el tipo sabe muchísimo, seguramente, así que es muy bueno poder estar ahí, compartir con él", señaló en entrevista con La Tercera.

El exguitarrista de Los Prisioneros, quien dijo valorar “todos los tipos de música”, ejemplificó que “cuando pensaba que había poco interesante en la música urbana, descubrí a Paco Amoroso y Ca7riel y digo, “Oh, esto está muy bien.” Me gusta mucho, más en vivo que en disco. En mi opinión, no se trata de estilos, sino de si la música es buena o no. Y en la música urbana, hay muchas canciones muy malas“.

Sin embargo, Caludio Narea tuvo reparos respecto de lo que suena en las calles. “La música que escucho de fondo en los negocios cuando camino por la calle no me atrae, porque no tiene nada. La música actual es muy superficial, porque el mundo es muy superficial. La música está conectada con lo que sucede en el mundo. La situación política actual, por ejemplo, es preocupante, la música tiene que ver con eso. No es ajeno el sonido urbano a lo que está pasando en el mundo, que son muchas cosas muy locas”.

“Lo que diga un tipo del Partido Republicano o el arzobispo, da lo mismo”.

Respecto del rol que tienen la competencia internacional y folclórica, Claudio Narea considera que “nunca se le ha dado tanta relevancia, tal vez al principio, en los años 70, tuvo un poco más de protagonismo, pero en general no ha sido así. Los artistas que se presentan en el show principal suelen ser muy impactantes, lo que dificulta la comparación. Son cosas muy distintas: por un lado, presentaciones espectaculares de artistas famosos, y por otro, artistas desconocidos con canciones desconocidas. Es muy difícil ponerlos al mismo nivel, porque no lo están”.

En cuanto a la polémica por la canción de Dani Ride, el representante chileno en la competencia internacional, afirmó que ha “escuchado la canción, pero solo un poco, aún no estoy familiarizado con ella. Tampoco he visto el video, solo algunas imágenes. Voy a opinar sobre la canción en sí, no sobre la polémica”.

Sin embargo, agregó que no le parecen extrañas las críticas surgidas desde la Iglesia Católica y el Partido Repúblicano por la canción, asegurando que “siempre surge algo que rompe con lo establecido. Recuerdo haber visto imágenes de Patricia Maldonado diciéndole a un joven Luis Miguel que no tenía futuro en el canto”, añadiendo que “lo que diga un tipo del Partido Republicano o el arzobispo de no sé qué, da lo mismo”.