“Me empujó y me pisó”: Activista denunció malos tratos por parte de Carmen Zabala en la alfombra roja de Viña

La esperada Gala de Viña 2025 se vio empañada por una polémica que encendió las redes sociales. Valentina Muñoz Rabanal, conocida como “Chica Rosadita”, denunció un tenso enfrentamiento con la actriz Carmen Zabala durante la espera para desfilar en la alfombra roja.

Muñoz, reconocida activista e influencer de programación y ciencias, relató a través de su cuenta de Instagram el incómodo episodio que vivió esa noche. “Estoy infinitamente agradecida con todos ustedes por el tremendo apañe a mi participación (...) La verdad fue una experiencia muy difícil, creo que nunca en mi vida lo había pasado tan mal físicamente en un evento”, comenzó relatando.

Según su testimonio, el problema surgió cuando fue llamada a la alfombra roja alrededor de la medianoche debido a una condición de salud que le impide estar de pie por largos periodos. “Originalmente me tocaba salir después de Daniela Nicolás, pero la actriz Carmen Zabala no me dejó pasar, me empujó y me pisó”, aseguró Valentina, visiblemente afectada.

El conflicto no terminó ahí. La activista detalló que Zabala, acompañada por su pareja, el actor Nicolás Oyarzún, y otros dos colegas, habría tenido un altercado con el equipo de producción. “Después se acercó al productor y le gritó que ‘si no la hacían pasar ahora, se iban a ir’, mientras fumaban encima del resto de los asistentes”, agregó Muñoz.

Las declaraciones encendieron la polémica en redes, donde cientos de usuarios mostraron su apoyo a la activista, criticando el comportamiento de la actriz y la falta de organización del evento. Esta denuncia se suma a las quejas de otras celebridades como Karen Paola, Cecilia Gutiérrez, La Guarén, Luis Jiménez e Ivette Vergara, quienes también señalaron problemas logísticos y largas esperas bajo condiciones incómodas.

“De ahí, se desordenó todo y nos dijeron que debíamos esperar ahí hasta que nos llamaran, de pie y a la intemperie, donde finalmente desfilamos dos horas y media más tarde. Sinceramente, estuve a nada de desmayarme”, concluyó Valentina.

Hasta el momento, Carmen Zabala no se ha pronunciado respecto a las acusaciones.

Chica Rosadita vía Instagram